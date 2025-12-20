Domingo, 21 de Dezembro de 2025
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Intervenção na Venezuela seria catástrofe humanitária, diz Lula

Presidente alertou para o risco de uma invasão militar dos EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/12/2025 às 14h01

Um ponto chave do discurso de Lula na reunião do Mercosul , neste sábado (20), foi o risco de um conflito armado na América do Sul diante da ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela , que pode levar à tentativa de derrubar o atual regime do presidente Nicolás Maduro e, com isso, desencadear uma nova guerra na região de proporções imprevisíveis.

"Passadas mais de quatro décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extrarregional. Os limites do direito internacional estão sendo testados", disse Lula ao alertar:

"Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo."

Neste momento, tropas dos EUA cercam o Mar do Caribe na fronteira venezuelana, sob alegação de combate ao narcotráfico. Foi montado um bloqueio para impedir a navegação de navios petroleiros do país caribenho, um dos maiores produtores de petróleo do planeta.

O petróleo é o coração da economia da Venezuela e a ação norte-americano pode causar um asfixia financeira ao país.

Desde de setembro, cerca de 25 ataques a embarcações no Caribe foram realizados por forças militares dos EUA, matando pelo menos 95 pessoas.

"[A Venezuela] está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só vai crescer, e o choque para eles será algo nunca visto antes – até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nos últimos dias.

A ameaça elevou a tensão e abriu interpretações sobre qual seria o real interesse norte-americano em mudar o regime na Venezuela, além do alegado combate ao narcotráfico.

Em entrevista a jornalistas, na última quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, Lula informou ter mantido conversas por telefone tanto com Maduro como com Trump, na tentativa de buscar uma solução diplomática para a situação.

"Falei para o presidente Maduro que se ele quisesse que o Brasil ajudasse com alguma coisa ele tinha que dizer o que ele gostaria que a gente fizesse. E disse ao Trump: 'Se você achar que o Brasil pode contribuir, nós teremos todo interesse de conversar com a Venezuela, de conversar com vocês, conversar com outros países para que a gente evite um confronto armado aqui na América Latina e na nossa querida América do Sul. E o Brasil tem muito apreço por isso, porque nós temos muitos quilômetros de fronteira com a Venezuela", afirmou, na ocasião.

"Era possível negociar sem guerra. Então, eu fico sempre preocupado com o que está por detrás. Porque não pode ser apenas a questão de derrubar o Maduro. Quais são os interesses outros que a gente tem e ainda não [se] sabe?", questionou o presidente brasileiro sobre as motivações norte-americanas para a ameaça militar.

Lula também prometeu ligar novamente para Trump antes do Natal e já havia alertado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Viera, para que não se afastasse muito longe do Brasil ao longo das próximas semanas, caso o cenário piore ainda mais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 9 horas

Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai

Presidente estava em Foz do Iguaçu durante cúpula do Mercosul

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Há 9 horas

Mercosul defende medidas para proteção de crianças no ambiente digital

Declaração foi aprovada em cúpula de líderes, em Foz do Iguaçu
Internacional Há 14 horas

Inaugurada segunda ponte de ligação entre Brasil e Paraguai

Ponte da Integração vai operar de forma gradual
Internacional Há 15 horas

Acordo UE-Mercosul será assinado mesmo com oposição francesa, diz Lula

Ele lamentou adiamento e disse que assinatura pode ocorrer em janeiro

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado no sábado

Salvaguardas europeias preocupam governo brasileiro

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 31°
21° Sensação
1.46 km/h Vento
88% Umidade
100% (11.07mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Segunda
31° 19°
Terça
32° 20°
Quarta
23° 20°
Quinta
29° 20°
Sexta
32° 20°
Últimas notícias
Espírito Natalino Há 5 horas

Evento Natalino emociona Vista Gaúcha na noite deste Sábado
Acidente Urbano Há 8 horas

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos
Internacional Há 9 horas

Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai
Justiça Há 9 horas

AGU cobra na Justiça mais R$ 135 milhões ligados a desvios no INSS
Habitação Há 9 horas

Governo Leite entrega moradias temporárias para afetados pela enchente em Eldorado do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,507,64 +0,17%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias