Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes

O mercado de venture capital no Brasil mantém trajetória de recuperação em 2025. Segundo dados da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) em parceria com a TTR Data, o terceiro trimestre deste ano registrou R$ 2,1 bilhões em investimentos em 27 operações, crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2024.

Nesse contexto, a startup brasileira de marketing conversacional, automação de receita e performance de atendimento, Hablla, anunciou a consolidação de uma rodada de investimentos que totaliza R$ 3,1 milhões. O valor posiciona a empresa entre os maiores investimentos realizados pela Bossa Invest, uma das principais gestoras de venture capital early stage do país.

O segundo aporte foi concluído em dezembro de 2025 e, de acordo com Marcus Barboza, CRO da empresa, "reforça uma trajetória marcada por crescimento sustentável, eficiência operacional e faturamento crescente desde os primeiros anos de operação".

Contexto de mercado

O movimento ocorre em um cenário de transformação no setor de tecnologia conversacional. De acordo com a MarketsandMarkets, o mercado global de inteligência artificial conversacional está projetado para crescer de US$ 13,2 bilhões em 2024 para US$ 49,9 bilhões até 2030, com taxa de crescimento anual composta de 24,9%.

No Brasil, a adoção de soluções de automação e marketing conversacional tem sido impulsionada pela popularidade de aplicativos de mensageria. Segundo o Chat Commerce Report 2024, o mercado brasileiro apresenta taxa de crescimento anual de 40%, superior à média global de 35%, impulsionado principalmente pelo uso intensivo do WhatsApp e outras plataformas de comunicação instantânea.

Da aceleração ao investimento progressivo

O CEO da empresa, Rodrigo Xavier, revela que "o primeiro aporte na startup ocorreu em 2024, por meio do programa Inova 3, iniciativa que prevê investimentos progressivos de até R$ 750 mil, distribuídos em três etapas: R$ 100 mil, R$ 250 mil e R$ 350 mil. Das 23 startups participantes da edição, apenas três atingiram o valor máximo do programa".

"A empresa não apenas avançou pelas três fases como também recebeu um investimento adicional de R$ 850 mil da Bossa Invest ainda em 2024, evidenciando desempenho acima da média esperada pelo programa", complementa o CTO da startup, Álvaro Magri.

Em dezembro de 2025, a gestora realizou novo aporte de R$ 1,5 milhão, elevando o total investido para R$ 3,1 milhões e consolidando a startup como um dos principais destaques do portfólio.

Receita crescente e modelo sustentável

Fundada com foco em eficiência e previsibilidade, a empresa apresentou crescimento consistente nos últimos anos. Em 2023, registrou faturamento de R$ 851 mil. No ano seguinte, a receita saltou para R$ 3,1 milhões e, em 2025, a expectativa é encerrar o ano com R$ 9 milhões em faturamento.

Ainda segundo Rodrigo, o crescimento reflete estratégia orientada à execução. "O foco sempre foi construir um negócio sustentável, com crescimento baseado em receita e geração de valor consistente", afirma.

Álvaro destaca o papel da integração tecnológica no processo. "A plataforma foi desenvolvida para conectar atendimento, marketing e vendas de forma integrada, permitindo escalar com eficiência operacional", explica.

Já Marcus reforça a importância do modelo de receita. "Trabalhar com previsibilidade e performance foi uma decisão estratégica desde o início, não uma consequência", analisa.

Visão do investidor

Para a Bossa Invest, a trajetória da empresa reflete perfil cada vez mais valorizado no ecossistema de startups: negócios que conseguem crescer com consistência, dados e execução disciplinada.

"A startup se destacou desde o início pela clareza de modelo, capacidade de execução e geração de receita. O volume total investido reflete confiança no time e no potencial de escala", afirma João Kepler, CEO da Bossa Invest.

O ecossistema brasileiro de startups tem demonstrado maturidade crescente. De acordo com análise publicada pela NeoFeed, os investimentos de venture capital no acumulado de janeiro a setembro do ano alcançaram R$ 4,6 bilhões, com investidores adotando postura mais criteriosa na avaliação de oportunidades. O setor de tecnologia passou de 7,1% dos investimentos em 2022 para 20,4% em 2025, evidenciando a consolidação de empresas com soluções tecnológicas aplicadas.

Próximos passos

Segundo informações divulgadas pela empresa, os recursos captados serão destinados à expansão da operação, evolução tecnológica da plataforma e fortalecimento da estrutura comercial, mantendo o foco em crescimento sustentável, eficiência operacional e aumento da participação no mercado brasileiro e da América Latina.