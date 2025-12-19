Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vendas B2B 2026: principais tendências já moldam o mercado

Mudanças no comportamento do cliente e no uso de tecnologia antecipam o futuro das vendas no B2B.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 21h22
Vendas B2B 2026: principais tendências já moldam o mercado
Foto de Medienstürmer na Unsplash

O mercado B2B está diante de um ponto de virada. A chegada de 2026 traz novas exigências: inteligência artificial aplicada ao processo comercial, dados integrados para decisões estratégicas, experiência digital cada vez mais sofisticada e um reposicionamento do papel de gestores e vendedores.

Com compradores B2B modernos utilizando múltiplos canais digitais para engajar com vendedores, até 10 ou mais canais digitais por jornada de compra, a virada para jornadas digitais chega aos processos comerciais. E também indica uma reorganização das estratégias comerciais no B2B, com empresas revendo processos, estruturas e modelos de relacionamento com o consumidor.

O impacto crescente da Inteligência Artificial

Um estudo da consultoria McKinsey mostra que as IAs generativas e outras tecnologias têm o potencial de automatizar atividades de trabalho que hoje consomem de 60 a 70% do tempo dos colaboradores das empresas. Outra pesquisa, da OpenAI (criadora do ChatGPT), mostra um impacto de 40 a 60 minutos economizados por dia de trabalho com o uso da Inteligência Artificial Generativa.

Para Matheus Pagani, CEO da Ploomes e especialista em tecnologia para vendas, isso mostra como a IA se fortalece como um assistente extra em vendas, reforçando cada vez mais o papel estratégico do time comercial.

"Em 2026 veremos a IA se consolidar como apoio estratégico, indicando prioridades, gerando previsões mais precisas e personalizando a comunicação em escala. Mas é fundamental entender", afirma o executivo.

Máquinas de vendas das empresas que mais crescem

Empresas que adotam IA e utilizam automação e analytics de forma estruturada conseguem economizar tempo de back-office e aumentar o tempo dos vendedores em conversas comerciais. Porém, a adoção de IA e automação exige não apenas tecnologia, mas cultura de dados, gestão integrada, processos bem definidos e colaboração entre áreas para gerar valor real.

"Muitas empresas ainda estão na fase de piloto ou uso isolado, o que compromete resultados. Não basta automatizar etapas isoladas", segundo Matheus Pagani, CEO da Ploomes. Para o executivo, a integração é fundamental.

"Não basta automatizar etapas isoladas. É preciso alinhar marketing, vendas e pós-vendas com dados conectados. As empresas de maior crescimento já operam com times multidisciplinares, metas compartilhadas e foco total na receita", afirma.

O papel do gestor do futuro

Esses novos conjuntos de habilidades, são exigidos também ao gestor, que passa a se diferenciar ao interpretar os dados corretamente e utilizar os insights no dia a dia para conectar os problemas do negócio às possibilidades que a tecnologia oferece, como também aponta a McKinsey. Essa transformação dos perfis das lideranças é um ponto destacado por Pagani como crítico para o sucesso da IA nas vendas. Para o executivo da Ploomes, a mudança definitivamente começa pelos líderes do negócio.

"O gestor do futuro é menos cobrador de resultados e mais orquestrador de recursos. Ele lidera times baseados em dados, incentiva a adoção de tecnologia e garante que a estratégia seja vivida do planejamento à execução", afirma Pagani.

O executivo também ressalta as mudanças no perfil de vendedores e compradores.

"O vendedor do futuro precisa de um consultor de negócios, que interpreta dados e constrói confiança. O comprador do futuro chega mais informado, mais exigente e menos paciente para discursos vazios. Só sobrevive quem entrega valor desde o primeiro contato", completa o CEO da Ploomes.

Sobre a Ploomes

A Ploomes é uma empresa de CRM, especialista em vendas B2B, oferecendo soluções para gestão comercial, automação de processos, geração de propostas e integração com ERPs. Com foco em simplificar o trabalho de gestores e vendedores, a Ploomes atende indústrias, empresas de tecnologia e serviços em todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Hablla
Tecnologia Há 7 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes

Empresa brasileira Hablla, focada em automação de receita e atendimento, consolidou rodada de investimentos em dezembro de 2025, figurando entre os...

 NanoBanana
Tecnologia Há 7 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Mudança regulatória proposta por agência governamental pode encarecer a energia elétrica dos produtores rurais. A irrigação inteligente surge como ...

 Dr. Andre Oliveira
Tecnologia Há 8 horas

Fluxo digital transforma tratamentos odontológicos no país

Especialistas apontam integração tecnológica como caminho para maior previsibilidade e eficiência nos tratamentos reabilitadores.

 Frilopiaton / MOST
Tecnologia Há 9 horas

Ferramenta de IA automatiza conferência de recibos médicos

Tecnologia reduz erros, agiliza reembolsos e aumenta a segurança das informações no setor de saúde

 Freepik
Tecnologia Há 9 horas

Tecnologia aponta alimentos e medicamentos comprometidos por apagões

Entre as soluções estão registradores de variações de temperatura em tempo real e etiquetas inteligentes, que garantem controle térmico em interrup...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
2.2 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 7 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,068,85 +0,28%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias