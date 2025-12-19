Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Fluxo digital transforma tratamentos odontológicos no país

Especialistas apontam integração tecnológica como caminho para maior previsibilidade e eficiência nos tratamentos reabilitadores.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 20h07
Dr. Andre Oliveira

A integração entre clínicas e laboratórios por meio de tecnologias digitais tem transformado a odontologia brasileira. Segundo dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o país possui mais de 450 mil cirurgiões-dentistas ativos, sendo considerada a nação com maior número de profissionais em todo o globo. A adoção de scanners intraorais, softwares de planejamento e sistemas CAD/CAM permite maior previsibilidade e eficiência nos processos clínicos e laboratoriais.

O setor tem registrado crescimento na digitalização dos processos. A tecnologia substitui métodos baseados em moldagens físicas, conectando clínicas e laboratórios de forma direta em ambiente virtual. Dados do CFO indicam que o Brasil lidera o ranking mundial em número de profissionais da área.

A visão do especialista

O cirurgião-dentista André Luís de Oliveira, especialista em Odontologia Digital e especializando em Implantodontia, atua na intersecção entre clínica e laboratório digital. Segundo ele, o fluxo digital representa mudança de mentalidade. "Quando clínica e laboratório utilizam o mesmo protocolo digital, a margem de erro diminui e o planejamento se torna previsível", afirma.

Integração como diferencial

O fluxo digital conecta as etapas do tratamento em ambiente virtual, permitindo compartilhamento direto de informações clínicas com o laboratório de prótese. Nesse modelo, o laboratório integra o planejamento dos casos desde as fases iniciais.

Oliveira detalha a mudança. "Antigamente, o laboratório recebia apenas uma moldagem e uma descrição básica do caso. Hoje, com o fluxo digital, compartilhamos arquivos 3D, planejamento virtual do sorriso e posicionamento de implantes antes mesmo de iniciar o procedimento. Isso transforma o laboratório em copiloto do tratamento", explica.

Impacto clínico

Segundo Oliveira, a transição para o digital apresenta resultados mensuráveis. O especialista aponta redução no tempo de tratamento e diminuição de ajustes em próteses produzidas digitalmente. Ele destaca que os pacientes realizam menos consultas e têm maior clareza sobre o resultado final através de simulações digitais.

Desafios e perspectivas

A implementação do fluxo digital enfrenta barreiras relacionadas a investimento inicial em equipamentos e capacitação técnica. "A curva de aprendizado existe, mas o retorno acontece rapidamente. Um consultório que implementa o fluxo digital consegue aumentar a produtividade, reduzir custos operacionais com moldagens e materiais de impressão", avalia Oliveira.

O especialista ressalta a importância da escolha correta de fornecedores e sistemas. "É fundamental que o cirurgião-dentista busque sistemas verdadeiramente integrados, com suporte técnico local e compatibilidade com diferentes laboratórios. A tecnologia precisa ser uma aliada, não um complicador do processo clínico", afirma.

Tendência consolidada

O Ministério da Saúde tem destacado que a incorporação de tecnologias digitais em saúde contribui para a segurança do paciente e a qualidade do atendimento. Entidades de classe como a Associação Brasileira de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia promovem cursos e certificações para capacitar profissionais.

Oliveira avalia que a tendência é de expansão. "A odontologia digital já é realidade nos grandes centros e está se expandindo para o interior. Profissionais que dominam esse fluxo têm diferencial competitivo em qualidade clínica e eficiência operacional", conclui.

Sobre o especialista

André Luís de Oliveira é cirurgião-dentista, especialista em Odontologia Digital e especializando em Implantodontia. Atua em clínica e laboratório digital, com foco em fluxos integrados de reabilitação oral.

