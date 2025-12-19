Abaccus mira agilidade e redução de falhas em seguros

Em um setor que depende tanto de cálculos e análises como o de seguros, qualquer lentidão ou erro no processo pode levar a decisões equivocadas de precificação, aumento do risco operacional, perda de clientes e, consequentemente, prejuízos financeiros e reputacionais. Para diminuir o risco desse tipo de problema, a Abaccus desenvolveu um software que centraliza regras de negócio e motores de cálculo.

A solução tem como proposta aumentar a produtividade dos times de tecnologia de informação (TI), minimizar falhas internas e aumentar a capacidade comercial da seguradora.

Rodrigo Santos, CEO e founder da Abaccus, explica que, com a plataforma, as decisões podem ser tomadas até 95% mais rápidas. Em termos financeiros, o potencial é de gerar até R$ 15 milhões adicionais por ano para a seguradora ao acelerar a subscrição e reduzir desistências.

"Quando regras de análise e subscrição ficam dispersas em diferentes sistemas, planilhas ou dependentes de codificações manuais de TI, surgem inconsistências entre canais, divergências de cotação e retrabalho. Ao unificar toda a lógica de negócios em um repositório governado pelo time de negócios, qualquer canal, seja corretor, multicálculo ou digital, consulta exatamente o mesmo conjunto de critérios, níveis de risco, tarifas e políticas de aceitação", detalha Santos.

Com isso, há capacidade para a padronização do processo decisório, redução de variaçães operacionais e conformidade em toda a jornada do segurado, acrescenta o executivo. Ele cita o case da Sura Seguros, que passou a adotar a plataforma central de gestão e execução de regras da Abaccus. O resultado, segundo a empresa, foi uma diminuição de 70% no tempo de revisão das regras.

"Nosso motor de cálculo foi desenvolvido para executar regras em tempo real. Ele processa fatores de risco, descontos, agravamentos e validações de forma automatizada, buscando garantir que todas as decisões sejam aplicadas com precisão desde a primeira análise. Em muitos casos, seguradoras reduzem o tempo médio de análise e ampliam a taxa de decisões automáticas sem comprometer a governança", explica o CEO da Abaccus.

No software da Abaccus, todas as regras ficam centralizadas em um repositório único, o que significa que qualquer mudança aprovada passa a valer automaticamente para todos os canais conectados via interfaces de programação de aplicação (APIs).

Essa funcionalidade tem como objetivo eliminar a necessidade de múltiplas implementações e garantir aderência imediata a novas diretrizes internas ou mudanças regulatórias, como resoluções da Superintendência de Seguros Privados (Susep), responsável por regular o setor.

Previsões para o setor

O setor de seguros vive crescimento no Brasil: para 2026, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) prevê expansão de 8% do mercado. A estimativa leva em consideração todos os segmentos, exceto a previdência aberta. Um dos destaques é o seguro habitacional, com crescimento esperado de 10,2%, acima da expectativa geral.

Nesse cenário, Santos afirma que as seguradoras devem estar atentas ao uso de novas tecnologias e soluções de automação em seus processos. Ele acredita que velocidade, precisão e governança deixaram de ser vantagens competitivas e se tornaram requisitos mínimos para sobreviver em um mercado mais dinâmico.

"É necessário dar autonomia ao negócio, reduzir barreiras operacionais e transformar capacidade técnica em vantagem estratégica. Quando as decisões passam a fluir em tempo real, com regras claras, centralizadas e auditáveis, toda a cadeia de valor se beneficia: do subscritor ao corretor, do cliente ao resultado financeiro", finaliza o CEO da Abaccus.

Para saber mais, basta acessar o site da Abaccus: https://abaccus.com.br/abaccus-insurance