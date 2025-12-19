Aprovado projeto que facilita acesso de entidades de saúde a recursos da União

O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional nesta sexta-feira e segue para a sanção da Presidência da República - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (19) um projeto de lei que facilita o repasse de recursos da União para entidades beneficentes sem fins lucrativos que atuam na área de saúde ( PLN 4/2025 ). De acordo com o governo, o objetivo é facilitar as ações do Ministério da Saúde feitas em parceria com tais entidades.

A legislação atual exige que essas entidades, para receber os repasses, cumpram duas condições ao mesmo tempo:

atuem no desenvolvimento de produtos e serviços voltados à saúde pública;

pretem atendimento direto ao público.

Com o PLN 4/2025, as entidades terão de cumprir apenas uma das duas condições para ter acesso aos recursos.

Agora o projeto segue para a sanção da Presidência da República.

Antes da votação no Plenário do Congresso, o texto foi analisado na Comissão de Mista de Orçamento (CMO), onde recebeu parecer favorável do deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB).