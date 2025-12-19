Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos

Faixa etária de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos de câncer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 18h28
Lei garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Utilizado para o diagnóstico precoce de câncer de mama, o exame de mamografia gratuito no Sistema Único de Saúde (SUS) agora é um direito de toda mulher a partir dos 40 anos. A determinação é da Lei. 15.284 , assinada nesta sexta-feira (19), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União.

O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, segundo pesquisa recente divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) , órgão do Ministério da Saúde. Em 2023, 20 mil mulheres foram a óbito pela doença.

Somente em 2025, são estimados mais de 73 mil novos casos. A faixa etária dos 40 a 49 anos concentra 23% da incidência da doença, e a detecção precoce aumenta as chances de cura.

Antes da nova lei, a recomendação de mamografia pelo SUS era apenas para mulheres entre 50 e 69 anos , faixa que tem mais diagnósticos, segundo o Inca, e a cada dois anos.

Para pacientes mais jovens, o exame era feito em situações específicas, como no rastreamento de câncer hereditário ou para o diagnóstico de alterações já perceptíveis nas mamas.

Agora, o exame será garantido mesmo que mulheres não apresentem nenhum tipo de sinal ou sintoma de câncer.

Ampliação

A proposta nasceu do Senador Plínio Valério (PSDB-AM) e contou com apoio do Executivo. Além do presidente Lula, assinam a Lei 15.284 os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, e Márcia Lopes, das Mulheres.

Para o parlamentar, a antecipação da idade para o exame preservará muitas vidas , ao permitir que mais mulheres sejam atendidas na rede de saúde, no período preconizado, de acordo com o perfil de cada paciente.

Em evento no final de setembro, quando anunciou que o governo publicaria a lei, o ministro Padilha disse que oferecer a mamografia a partir dos 40 anos no SUS era uma decisão histórica.

"Ampliamos o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres”, completou.

O rastreamento de casos pela mamografia é apontado como a melhor forma de enfrentar a doença.

"Precisamos aumentar essa cobertura para 70%. Hoje, a gente tem uma variação em alguns estados do Norte, em torno de 5,3%, e no Espírito Santo, de 33%. É muito baixo", avaliou a chefe da Divisão de Detecção Precoce e Organização de Rede do Inca, Renata Maciel.

"Nosso foco é centrar esforços nesse rastreamento organizado para que as mulheres façam a mamografia a cada dois anos".

O autoxame é importante, mas somente a mamografia é capaz de detectar tumores menores, segundo especialistas.

Prevenção

Além do diagnóstico precoce, a prevenção envolve a adoção de hábitos saudáveis. Praticar atividades físicas, manter um peso saudável e a reduzir o consumo de álcool são recomendações. A amamentação também é considerada um fator de proteção , contribuindo para diminuição do risco de câncer de mama, de acordo com o Inca e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Entre os fatores de risco estão o envelhecimento, a genética, a reposição hormonal, o histórico familiar, a menopausa tardia, a gravidez a partir dos 35 anos e uso de anticoncepcional oral, além de sedentarismo, obesidade e o consumo de álcool.

A nova lei aprovada foi incluída em uma lei anterior, a Lei 11.664, de 2008 , que estabelece ações de saúde para a prevenção, detecção, tratamento e acompanhamento de cânceres de colo uterino, de mama e colorretal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 8 horas

Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan

Vacina foi aprovada pela Anvisa no início do mês
Saúde Há 10 horas

Capital paulista já vacinou mais de 11 mil gestantes contra o VSR

Recomendação é tomar dose única a cada nova gestação

 -
Saúde Há 10 horas

Governo do Estado investe R$ 6,2 milhões para ampliar centro cirúrgico do hospital de Rosário do Sul

O governo do Estado assinou, na tarde desta sexta-feira (19/12), convênio que repassa R$ 6,2 milhões ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosá...

 Na cerimônia, secretária Arita Bergmann destacou que recursos do Funrigs são para proteger a instituição e as pessoas -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 13 horas

Governo inaugura sistema de proteção contra enchentes no Hospital de Rolante

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (19/12), o sistema de proteção contra inundações do Hospital de Rolante, em Rolante, construído co...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 14 horas

Clínica Artisti oferece tratamentos capilares personalizados

Protocolos incluem transplante capilar com técnicas avançadas e terapias combinadas de tricologia, adaptadas à necessidade de cada paciente, consid...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
2.2 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 7 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,068,85 +0,28%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias