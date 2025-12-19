Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado investe R$ 6,2 milhões para ampliar centro cirúrgico do hospital de Rosário do Sul

O governo do Estado assinou, na tarde desta sexta-feira (19/12), convênio que repassa R$ 6,2 milhões ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosá...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/12/2025 às 17h59
Governo do Estado investe R$ 6,2 milhões para ampliar centro cirúrgico do hospital de Rosário do Sul
-

O governo do Estado assinou, na tarde desta sexta-feira (19/12), convênio que repassa R$ 6,2 milhões ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, para a ampliação e reforma do centro cirúrgico. O documento foi firmado pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann. A secretária assinou também, ainda nesta sexta, a liberação de R$ 1,7 milhão para o Hospital Cristo Redentor, em Marau

Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde, da SES. Com a reforma, o centro cirúrgico passará a contar com cinco salas de cirurgia, seis leitos e seis poltronas de recuperação, distribuídos pelos pavilhões superior e inferior do hospital.

No total, o espaço terá 850 metros quadrados. De acordo com a direção, o investimento vai qualificar o atendimento aos pacientes e possibilitará a ampliação do número de cirurgias realizadas no hospital.

Em Marau, Hospital Cristo Redentor terá UTI

Outro convênio assinado nesta sexta por Arita libera R$ 1,7 milhão em recursos do Avançar para a implantação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com dez leitos adultos no Hospital Cristo Redentor, em Marau. Com o serviço, casos graves passarão a ser atendidos no local, evitando que os pacientes precisem ser transferidos para outros municípios.

O investimento do Estado terá impacto no atendimento de casos graves, principalmente de pacientes oriundos do pronto atendimento 24 horas, com melhoria da eficácia nos tratamentos e intervenções. O serviço deverá atender pacientes não só de Marau, mas da região.

“Se estamos assinando esses convênios é porque o governo fez o dever de casa e consegue realizar investimentos”, disse Arita. “Faz uma diferença incrível na vida das pessoas quando a gente consegue ampliar a capacidade de atendimento”.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 8 horas

Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan

Vacina foi aprovada pela Anvisa no início do mês
Saúde Há 9 horas

Capital paulista já vacinou mais de 11 mil gestantes contra o VSR

Recomendação é tomar dose única a cada nova gestação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Lei garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos

Faixa etária de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos de câncer

 Na cerimônia, secretária Arita Bergmann destacou que recursos do Funrigs são para proteger a instituição e as pessoas -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 13 horas

Governo inaugura sistema de proteção contra enchentes no Hospital de Rolante

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (19/12), o sistema de proteção contra inundações do Hospital de Rolante, em Rolante, construído co...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 13 horas

Clínica Artisti oferece tratamentos capilares personalizados

Protocolos incluem transplante capilar com técnicas avançadas e terapias combinadas de tricologia, adaptadas à necessidade de cada paciente, consid...

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
1.99 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 6 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,481,70 +0,36%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias