Governo do Estado investe R$ 6,2 milhões para ampliar centro cirúrgico do hospital de Rosário do Sul

O governo do Estado assinou, na tarde desta sexta-feira (19/12), convênio que repassa R$ 6,2 milhões ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, para a ampliação e reforma do centro cirúrgico. O documento foi firmado pela titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann. A secretária assinou também, ainda nesta sexta, a liberação de R$ 1,7 milhão para o Hospital Cristo Redentor, em Marau

Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde, da SES. Com a reforma, o centro cirúrgico passará a contar com cinco salas de cirurgia, seis leitos e seis poltronas de recuperação, distribuídos pelos pavilhões superior e inferior do hospital.

No total, o espaço terá 850 metros quadrados. De acordo com a direção, o investimento vai qualificar o atendimento aos pacientes e possibilitará a ampliação do número de cirurgias realizadas no hospital.

Em Marau, Hospital Cristo Redentor terá UTI

Outro convênio assinado nesta sexta por Arita libera R$ 1,7 milhão em recursos do Avançar para a implantação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com dez leitos adultos no Hospital Cristo Redentor, em Marau. Com o serviço, casos graves passarão a ser atendidos no local, evitando que os pacientes precisem ser transferidos para outros municípios.

O investimento do Estado terá impacto no atendimento de casos graves, principalmente de pacientes oriundos do pronto atendimento 24 horas, com melhoria da eficácia nos tratamentos e intervenções. O serviço deverá atender pacientes não só de Marau, mas da região.

“Se estamos assinando esses convênios é porque o governo fez o dever de casa e consegue realizar investimentos”, disse Arita. “Faz uma diferença incrível na vida das pessoas quando a gente consegue ampliar a capacidade de atendimento”.