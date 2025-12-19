Parlamentares aprovam R$ 6,5 bi para renovação da frota nacional de caminhões

Em reunião na tarde desta sexta-feira (19), o Congresso Nacional aprovou o PLN 32/2025 , projeto de lei que libera um crédito especialde R$ 6,5 bilhões. A maior parte desses recursos devem bancar o programa federal de financiamento da renovação da frota de caminhões do país.

O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República.

De acordo com o governo federal, desse valor total, R$ 6 bilhões serão destinados ao financiamento — tanto de pessoas físicas como jurídicas — para aquisição de caminhões novos ou seminovos para renovação da frota de caminhões. Isso estará sob a supervisão do Ministério da Fazenda.

Os outros R$ 500 mil, segundo o governo, irão para o Ministério da Defesa,como participação da União na Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), para serem utilizados na modernização do poder naval no âmbito do Programa Fragatas Classe “Tamandaré”.