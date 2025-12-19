Governo do Estado divulga segundo boletim de balneabilidade com 87 pontos próprios para banho no RS

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (19/12), o 2º boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2026. De acordo com as informações, subiu de 85 para 87 o número de pontos próprios para banho nas praias a balneários do Estado.

Nesta semana, Santa Maria e Santiago saíram da lista, totalizando nove pontos na condição imprópria:



Locais impróprios para banho:

Município - Balneário/Praia

1. Barra do Ribeiro - Praia da Picada – Lago Guaíba

2. Nova Palma - Balneário Atílio Aléssio - Rio Soturno

3 - Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé

4 - Pelotas - Totó

5 - Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção

6 - Pelotas - Santo Antônio - Rua São José do Norte

7 - Pelotas - Valverde - Trapiche

8 - Piratini - Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini

9 - Tapes - Balneário Rebelo





1. Barra do Ribeiro - Praia da Picada – Lago Guaíba 2. Nova Palma - Balneário Atílio Aléssio - Rio Soturno 3 - Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé 4 - Pelotas - Totó 5 - Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção 6 - Pelotas - Santo Antônio - Rua São José do Norte 7 - Pelotas - Valverde - Trapiche 8 - Piratini - Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini 9 - Tapes - Balneário Rebelo Planilha completa

Programa Balneabilidade

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).



O programa monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado do RS. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, município de Balneário Pinhal; Parque Náutico, município de Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, município de Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade. Os boletins seguirão sendo divulgados até 27 de fevereiro.



O Programa Balneabilidade é realizado anualmente pela Fepam, desde 1979, e está incluído no âmbito da Operação Verão Total desenvolvida pelo governo do Estado do RS.

Recomendações aos banhistas:

Entre na água apenas em local com condição própria para o banho

Evite tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias

Não tome banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde

Atenção especial com crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Fepam

Edição: Secom





