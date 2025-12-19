Governo do Estado divulga segundo boletim de balneabilidade com 87 pontos próprios para banho no RS

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (19/12), o 2º boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2026. De acordo com as informações, subiu de 85 para 87 o número de pontos próprios para banho nas praias a balneários do Estado.
Nesta semana, Santa Maria e Santiago saíram da lista, totalizando nove pontos na condição imprópria:
Locais impróprios para banho:
Programa Balneabilidade
O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).
O programa monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado do RS. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, município de Balneário Pinhal; Parque Náutico, município de Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, município de Piratini.
A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade. Os boletins seguirão sendo divulgados até 27 de fevereiro.
O Programa Balneabilidade é realizado anualmente pela Fepam, desde 1979, e está incluído no âmbito da Operação Verão Total desenvolvida pelo governo do Estado do RS.
Recomendações aos banhistas:
Texto: Vanessa Trindade/Ascom Fepam
Edição: Secom