Governo inaugura sistema de proteção contra enchentes no Hospital de Rolante

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (19/12), o sistema de proteção contra inundações do Hospital de Rolante, em Rolante, construído com R$ 540,9 mil destinados pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A iniciativa é a primeira ação dessa natureza para prevenir os impactos de eventos meteorológicos extremos na rede hospitalar.

Localizado às margens do Rio Rolante, afluente do Rio dos Sinos, o hospital foi severamente afetado pelas cheias de maio de 2024, quando todo o andar térreo foi inundado, causando um prejuízo de R$ 3,6 milhões. Com a água atingindo 1,5 metro nos corredores, os pacientes internados tiveram que ser transferidos para outro hospital.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou do ato de inauguração, quando lembrou que o projeto de contenção de cheias foi o primeiro na área da saúde idealizado e aprovado pelo Conselho Gestor do Plano Rio Grande. “O recurso do Funrigs está sendo muito bem empregado para proteger a instituição e as pessoas. Isso é importante dizer, porque quando protegemos um patrimônio, também protegemos os usuários e as equipes. Por isso o projeto é tão importante, e estamos muito felizes por entregá-lo à comunidade”, salientou.

O sistema de proteção é inovador no Estado e segue as diretrizes do Funrigs. O fundo financia, na área de saúde, a recuperação de estruturas com foco na adaptação e na resiliência a enchentes e outros eventos meteorológicos extremos. Numa área de 1,5 mil metros quadrados, foi construída uma espécie de “caixa” ao redor do hospital, com muros e dique mais altos e reforçados. O sistema inclui também comportas de ferro e bombas de recalque para drenagem da água da chuva e que também tem a função de impedir que o esgoto retorne ao local no caso de cheia do rio.

O diretor-geral da Fundação Hospitalar de Rolante, Cláudio Paranhos, lembrou do histórico de alagamentos do hospital. “Na última enchente que atingiu o Estado, perdemos totalmente a estrutura do hospital. Essa obra é esperada há muitos anos, então hoje é um dia de muita alegria. A ação representa a segurança de que não teremos mais que reconstruir a instituição: poderemos investir os recursos para fazê-la evoluir”, disse.

O projeto foi apresentado em julho, recebendo a aprovação da Secretaria da Saúde (SES). Construído com tecnologia local, o sistema garantirá a segurança da estrutura, dos equipamentos, dos pacientes e dos profissionais de saúde, preservando o atendimento à população mesmo no caso de novas enchentes.