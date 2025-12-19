Grupo RG Eventos desenvolve produto próprio de NOC/SOC

O Grupo RG Eventos, que atuou na COP30 realizada em novembro, em Belém (PA), está desenvolvendo uma solução integrada de NOC/SOC em parceria com especialistas brasileiros, voltada à prestação de serviços de monitoramento, prevenção e resposta a incidentes cibernéticos para grandes eventos, instituições e governos. O objetivo é mitigar riscos digitais e atender às exigências da legislação e da governança cibernética contemporânea.

NOC (Network Operations Center) é o centro de operações responsável por garantir estabilidade de desempenho e alta disponibilidade da infraestrutura digital. Já o SOC (Security Operations Center) é o centro operacional dedicado exclusivamente à segurança cibernética. Ele monitora ameaças, identifica anomalias e responde a incidentes em tempo real.

O mercado global de SoC como serviço foi estimado em US$ 5,80 bilhões (R$ 31,64 bilhões) em 2023 e deve chegar a US$ 10,39 bilhões (R$ 56,67 bilhões) até 2030, crescendo a uma CAGR (Taxa Composta de Crescimento Anual) de 9,3% de 2024 a 2030, conforme projeção publicada pelo Grand View Research.

A decisão de desenvolver a solução nasce da experiência prática em grandes eventos, como a COP30, e da constatação de que o Brasil precisa de capacidades próprias em cibersegurança, alinhadas à sua realidade jurídica, tecnológica e institucional.

"Ao invés de depender apenas de modelos importados, o Grupo RG Eventos, em parceria estratégica com um grupo de profissionais, enxergou a oportunidade de transformar esse know-how em um produto capaz de oferecer monitoramento, prevenção e resposta a incidentes cibernéticos com foco em soberania tecnológica, proteção de dados e disponibilidade operacional", explica o especialista responsável pelo projeto, José de Souza Junior.

Ele destaca que, ao consolidar em uma única plataforma o que foi testado em campo, processos, tecnologias e equipe, a empresa passa a oferecer um serviço que pode dialogar com as necessidades de governos, instituições e grandes eventos, permitindo que o país exporte soluções em cibersegurança.

"O produto nasce da combinação entre demanda real, experiência acumulada e visão de longo prazo sobre o papel do Brasil no cenário global de segurança digital", diz.

Tecnologia foi desenhada em arquitetura modular e em camadas

A tecnologia do Grupo RG Eventos que sustenta o NOC/SOC foi desenhada em arquitetura modular e em camadas, combinando segurança de borda robusta com inteligência avançada no tratamento dos dados. Na base, há uma infraestrutura de redes segmentada, com controles de acesso rigorosos, firewalls de próxima geração, monitorização de tráfego e proteção das interfaces críticas.

Sobre a camada de conectividade segura são integrados componentes de SIEM, SOAR, EDR, XDR, análise contínua de vulnerabilidades, Threat Intelligence e recursos de forense computacional, permitindo visibilidade de ponta a ponta e rastreabilidade completa dos eventos.

A estrutura é complementada por mecanismos de automação e uso de IA para correlação de logs, detecção de anomalias e priorização de incidentes, com objetivo de reduzir tempo de resposta e aumentando a precisão na tomada de decisão.

Solução integra monitoramento em tempo real

A solução de NOC/SOC foi concebida para operar como um fluxo contínuo, em que monitoramento, detecção, análise e resposta fazem parte de um mesmo ciclo integrado. O monitoramento em tempo real coleta telemetria de redes, servidores, aplicações, endpoints e serviços em nuvem, alimentando um núcleo central de correlação.

A partir daí, motores analíticos e modelos de IA identificam padrões de comportamento, anomalias e indicadores de comprometimento, diferenciando o que é volumétrico do que representa risco concreto para a operação.

"Quando uma ameaça é confirmada, entram em ação os playbooks de resposta a incidentes, previamente definidos e automatizados sempre que possível", destaca Souza Junior.

Produto é complementado por equipe de consultoria especializada

O produto de NOC/SOC é complementado por uma equipe de consultoria especializada em cibersegurança e governança digital do Grupo RG Eventos. Souza Junior revela que o time foi formado a partir da integração de profissionais com experiência em cibersegurança, infraestrutura de TI, governança digital e conformidade regulatória.

O grupo reúne especialistas com vivência em ambientes críticos, grandes eventos do setor público e privado, incluindo competências em gestão de riscos, LGPD, políticas de segurança, arquitetura de redes, cloud security, resposta a incidentes e forense computacional.

Produto pode atuar na COP31

Segundo o Grupo RG Eventos, a expectativa é que o produto atue na COP31, que será realizada na cidade de Antalya, na Turquia, em novembro de 2026. Para o evento, a expectativa é entregar um NOC/SOC com capacidades aprimoradas de proteção, monitoramento e resposta, desenhado desde o início para operar em escala global.

"Entre as principais entregas, destacam-se o monitoramento 24/7 de toda a infraestrutura crítica do evento, a integração de fontes avançadas de Threat Intelligence, a análise contínua de vulnerabilidades dos ativos envolvidos e a disponibilidade de painéis executivos que permitam às lideranças acompanhar, em tempo real, o nível de risco cibernético", diz.

Na visão de Souza Junior, mais do que um novo produto, o NOC/SOC do Grupo RG Eventos é um passo para a consolidação de um ecossistema brasileiro de cibersegurança com capacidade de competir em nível internacional.

"Ao combinar tecnologia proprietária, experiência em grandes eventos e uma equipe de consultoria especializada, a empresa deseja demonstrar que o país tem condições de oferecer soluções de monitoramento, prevenção e resposta a incidentes cibernéticos, alinhadas tanto às demandas locais quanto aos desafios globais", conclui.

