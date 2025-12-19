Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Clínica Artisti oferece tratamentos capilares personalizados

Protocolos incluem transplante capilar com técnicas avançadas e terapias combinadas de tricologia, adaptadas à necessidade de cada paciente, consid...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 14h49
Clínica Artisti oferece tratamentos capilares personalizados
Imagem de Freepik

A Clínica Artisti, especializada em cuidado capilar, oferece protocolos personalizados com técnicas de transplante capilar Follicular Unit Extraction (FUE, ou extração de unidades foliculares), No-Shave (transplante sem raspar a cabeça) e fios longos.

Entre os tratamentos capilares, o centro médico com unidades em Florianópolis, Balneário Camboriú e São Paulo, disponibiliza terapias combinadas de tricologia aplicadas antes e após os procedimentos.

O Dr. Thaissio Brito, médico, especialista em transplante capilar e sócio-proprietário da Artisti, explica que a clínica oferece opções de acordo com a necessidade de cada paciente, incluindo tratamentos clínicos orais prescritos pelo médico. "Além disso, também disponibilizamos procedimentos como microagulhamento com infusão de medicações na pele (MMP) e laser terapia".

A Dr. Kimberly Caramori, médica e especialista em transplante capilar e de sobrancelha na Artisti unidade Balneário Camboriú, esclarece que o transplante capilar pode ser indicado em todos os casos em que o paciente se sinta incomodado com a perda capilar, seja ela avançada ou inicial.

"O resultado esperado é a recuperação completa do cabelo perdido, com altíssima densidade e naturalidade. Esse resultado depende de uma avaliação especializada, de uma tática e técnica cirúrgicas de alto nível e de tratamentos clínicos auxiliares quando necessário", acrescenta a médica.

Efeito sobre a autoestima

Segundo o Dr. Cadu Godoy, a perda capilar pode afetar a autoestima e gerar insegurança, tristeza, vergonha e medo do julgamento. "O cabelo é parte importante da identidade e, quando começa a cair, mexe diretamente com a forma como a pessoa se vê, o que impacta a autoconfiança e até o comportamento social, pois algumas pessoas evitam fotos, espelhos ou eventos".

O Dr. Leonardo Magagnin, médico e especialista em transplante capilar e sócio-proprietário da Artisti na unidade de São Paulo, relata que, no consultório, os pacientes costumam manifestar insatisfação com a aparência, insegurança com a própria imagem, medo de agravamento da queda, frustração com tentativas anteriores de tratamento e preocupação com o julgamento alheio. "Muitos, apesar de não apresentarem baixa autoestima ou insegurança, dizem que procuram melhorar a si mesmos, chegarem à sua melhor versão".

Avaliação médica e critérios de indicação

O Dr. Cadu Godoy orienta que alguns sinais indicam a necessidade de buscar avaliação médica, como queda excessiva, afinamento ou perda de volume, falhas ou áreas ralas no couro cabeludo, quebra frequente dos fios e sintomas no couro cabeludo, incluindo coceira, vermelhidão ou descamação.

"Os procedimentos realizados na Artisti seguem protocolos personalizados, com foco em técnicas que priorizam densidade, direção dos fios e desenho de linha frontal natural, considerando as características individuais de cada paciente", ressalta o especialista.

Rafael Basilio, gestor e sócio-proprietário da Artisti, afirma que a integração da equipe clínica é fundamental para os resultados duradouros.

"Todos os médicos sócios da Artisti tem extensa formação e experiência em transplante capilar, sendo inclusive referência para médicos de outras clínicas que buscam se aperfeiçoar no transplante capilar, tornando assim a Artisti um polo de formação médica na área", explica o sócio-proprietário.

"Cada profissional exerce um papel específico, desde o auxílio nos tratamentos capilares e no acompanhamento pós-operatório até a atuação na equipe cirúrgica, que precisa estar totalmente sincronizada", detalha.

De acordo com o gestor, para manter o mesmo padrão de atendimento nas unidades de Florianópolis, Balneário Camboriú e São Paulo, a Artisti busca garantir que todos os médicos tenham extensa formação médica e em transplante capilar, além de passarem por treinamento interno.

Para saber mais, basta acessar: https://artistitransplantecapilar.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 8 horas

Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan

Vacina foi aprovada pela Anvisa no início do mês
Saúde Há 10 horas

Capital paulista já vacinou mais de 11 mil gestantes contra o VSR

Recomendação é tomar dose única a cada nova gestação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Lei garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos

Faixa etária de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos de câncer

 -
Saúde Há 10 horas

Governo do Estado investe R$ 6,2 milhões para ampliar centro cirúrgico do hospital de Rosário do Sul

O governo do Estado assinou, na tarde desta sexta-feira (19/12), convênio que repassa R$ 6,2 milhões ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosá...

 Na cerimônia, secretária Arita Bergmann destacou que recursos do Funrigs são para proteger a instituição e as pessoas -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 13 horas

Governo inaugura sistema de proteção contra enchentes no Hospital de Rolante

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (19/12), o sistema de proteção contra inundações do Hospital de Rolante, em Rolante, construído co...

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
1.99 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 6 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,481,70 +0,36%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias