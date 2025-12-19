Sábado, 20 de Dezembro de 2025
OncoInv e MaxBloch firmam parceria para expandir a detecção precoce do câncer em toda a América Central

A OncoInv assinou uma parceria de distribuição com os MaxBloch Clinical Laboratories para introduzir o exame de sangue OncoSeek® de detecção precoc...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 14h15

HOUTEN, Países Baixos, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OncoInv, uma empresa sediada nos Países Baixos focada na detecção precoce de múltiplos tipos de câncer, assinou um acordo de distribuição com os MaxBloch Clinical Laboratories para introduzir o OncoSeek®, seu exame de sangue para detecção precoce de múltiplos cânceres, em El Salvador. O acordo marca o início oficial da colaboração e amplia o acessoàdetecção precoce do câncer na América Central.

Por meio da parceria, o OncoSeek® será disponibilizado por meio da rede nacional de laboratórios da MaxBloch, permitindo que profissionais de saúde em todo El Salvador ofereçam o exame utilizando a infraestrutura laboratorial existente. A colaboração foi concebida para melhorar o acessoàdetecção precoce e acessível de múltiplos tipos de câncer em um sistema de saúde onde o diagnóstico precoce ainda é desigual.

Acesso a soluções de detecção precoce

“Esta parceria faz parte da nossa missão contínua de reduzir as desigualdades em saúde global”, disse Jesper Verhey, Diretor Comercial da OncoInv. A cargado câncer está aumentando, mas também nossa capacidade de agir. Ao unir forças com os MaxBloch Clinical Laboratories, aproximamos o OncoSeek® das pessoas que mais precisam dele.”

“Na MaxBloch, acreditamos que a detecção precoce de múltiplos tipos de câncer é uma das ferramentas mais poderosas para melhorar os resultados dos pacientes”, disse Lisette Bloch, Diretora Executiva dos MaxBloch Clinical Laboratories. “Introduzir o OncoSeek® em El Salvador nos permite oferecer uma solução cientificamente robusta e acessível, alinhada ao nosso compromisso de longa data com diagnósticos éticos e de alta qualidade.”

A parceria reflete um compromisso compartilhado de reduzir as desigualdades em saúde relacionadas ao câncer, ampliando o acesso a soluções de detecção precoce em toda a América Central.

Detecta nove tipos de câncer de alta mortalidade

Espera-se que a carga do câncer na América Latina continue aumentando drasticamente. Estimativas baseadas em tendências demográficas projetam um aumento de 67% nos novos casos de câncer até 2040, alcançando cerca de 2,4 milhões de novos casos anualmente se as taxas atuais persistirem.

O OncoSeek® é um exame de sangue de baixo custo e escalável, capaz de detectar nove tipos de câncer de alta mortalidade a partir de uma única amostra de sangue. O teste analisa seis marcadores tumorais proteicos, com os resultados processados por um software baseado em nuvem que aplica aprendizado de máquina e análise de big data.

O algoritmo é operado pela OncoInv, uma subsidiária integral da fundação sem fins lucrativos Inspire2Live. Ele é totalmente compatível com o GDPR e possui marcação CE. Em países de baixa e média renda, o OncoSeek® é oferecido sem fins lucrativos no setor público, apoiando a equidade em saúde global.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2891f79d-95bf-4600-b1ba-36f4f4442a2c/pt


Contato: Jesper Verhey [email protected]

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001145965)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
