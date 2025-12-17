Quarta, 17 de Dezembro de 2025
Aprovado projeto que libera imóveis da Previdência para fins sociais

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (16) o PL 3.758/2024 , projeto de lei que, entre outras medidas, acrescenta novos casos de uso de be...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/12/2025 às 00h39

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (16) o PL 3.758/2024 , projeto de lei que, entre outras medidas, acrescenta novos casos de uso de bens imóveis do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS) para fins sociais.

O projeto vai à sanção da Presidência da República.

Os imóveis enquadrados nos novos casos são os que forem declarados inviáveis para venda pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O autor da proposta original, que foi alterada na Câmara, é o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos-PB). O relator da matéria no Senado foi Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

O texto foi incluído na pauta da sessão plenária do Senado desta terça-feira a pedido de Veneziano e do senador Weverton (PDT-MA).

Com Agência Câmara

