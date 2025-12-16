Terça, 16 de Dezembro de 2025
Senado aprova adesão do Brasil a Fundo Multilateral de Investimentos do BID

O Senado aprovou nesta terça-feira (16) a adesão do Brasil à quarta fase do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin IV), administrado pelo Banco...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/12/2025 às 20h43

O Senado aprovou nesta terça-feira (16) a adesão do Brasil à quarta fase do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin IV), administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A matéria recebeu relatório favorável do senador Humberto Costa (PT-PE) e vai à promulgação.

O projeto de decreto legislativo ( PDL 242/2025 ) aprova a adesão do Brasil ao Convênio Constitutivo e ao Convênio de Administração do Fumin IV. Os documentos foram assinados na República Dominicana, em 2024.

O fundo é considerado importante fonte de recursos para o desenvolvimento do setor privado na América Latina e no Caribe. Os projetos do Fumin financiam programas nas áreas de microcrédito, apoio a pequenas e médias empresas e cadeias produtivas, capacitação de mão de obra, capital de risco e parcerias público-privadas.

Segundo Humberto, a quarta fase do Fumin adota a captação permanente de múltiplas fontes, amplia receitas próprias e fortalece a mobilização.

— O Fumin está priorizando o apoio às áreas de agricultura sustentável, melhor qualidade de vida nas áreas urbanas por meio do investimento nas inovações do setor privado, criação de empregos, crescimento de empresas intensivas em tecnologia e ecossistema da inovação. Todos são temas de grande interesse para o Brasil — disse o senador quando o texto foi votado na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , na terça-feira (9).

