Bruno Bonetti toma posse e defende PL da Dosimetria

Primeiro suplente do senador Romário, Bruno Bonetti (PL-RJ) tomou posse nesta terça-feira (16) após o titular entrar de licença.

Em seu primeiro pronunciamento, Bonetti criticou o governo federal e elogiou o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelo combate ao crime organizado.

O novo senador também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e declarou que votará a favor do chamado Projeto de Lei da Dosimetria ( PL 2.162/2023 ),que reduz penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado em 2023 e também modifica regras de cumprimento de prisão decorrente de outros crimes.

— Não gostam de Bolsonaro por sua sintonia de opiniões e convicções com o verdadeiro brasileiro, que é conservador, que valoriza sua família, que teme por sua segurança e que vai ao culto e à igreja professar a sua fé — declarou Bonetti, acrescentado que Bolsonar passa por um "martírio".