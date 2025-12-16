Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Debatedores defendem projeto que proíbe alterações na Bíblia

Em audiência promovida pela Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE) nesta terça-feira (16), debatedores manifestaram apoio ao projeto de lei ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/12/2025 às 18h22

Em audiência promovida pela Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE) nesta terça-feira (16), debatedores manifestaram apoio ao projeto de lei que proíbe alterações nos textos da Bíblia, ao contrário do que aconteceu em debate anterior, promovido em outubro , quando os participantes criticaram a iniciativa.

O projeto ( PL 4.606/2019 ) é de autoria do deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA). O texto "veda qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada, para manter a inviolabilidade de seus capítulos e versículos, e garante a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional".

Já aprovado na Câmara dos Deputados, a iniciativa recebeu em abril parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) , onde o relator da matéria foi o senador Magno Malta (PL-ES).

Na CE, a relatora da proposta é a senadora Dra. Eudócia (PL-AL). Foi ela quem solicitou a audiência desta terça-feira (por meio do REQ 52/2025 - CE ).

O deputado federal Pastor Sargento Isidório participou do debate. Ele declarou que a Bíblia ilumina os caminhos dos cristãos e que seu projeto não vai invalidar as traduções já existentes nem impedir novas versões para os povos indígenas.

— O projeto não viola o direito de ninguém. Queremos apenas que não seja tocado o texto que é sagrado para católicos e evangélicos — disse ele.

Proteção

O pastor e professor João Batista Cavalcante Júnior reiterou que o texto da Bíblia “é a palavra de Deus”. Por isso, argumentou, o texto bíblico não pode ser alterado ou modificado, e nem mesmo transformado por uma narrativa. Segundo ele, pesquisas mostram que os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, são a grande maioria da população brasileira e têm a Bíblia como livro sagrado.

— O projeto protege a Bíblia Sagrada. A Bíblia não pode ser mexida ou modificada. A autoridade textual não pode ser substituída por narrativas ideológicas. A palavra tem poder e transforma vidas — ressaltou.

O empresário e missionário Charlston Soares do Santos classificou o projeto como “muito importante”, por manter a Bíblia "como ela é no original". Ele citou várias passagens bíblicas e elogiou o deputado Pastor Sargento Isidório pela iniciativa.

— A palavra de Deus é o norte. E esse projeto é essencial para que a Bíblia seja preservada na sua essência — enfatizou o missionário.

O pastor Israel Alves Ferreira, da igreja Assembleia de Deus em Ilhéus (BA), participou do debate de forma on-line. Para ele, a Bíblia é importante não só do ponto de vista religioso, mas também sob a ótica cultural e moral. Ele salientou que ninguém busca mudar textos clássicos como A República, de Platão, ou o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Assim, argumenta Ferreira, o texto bíblico também deveria ser preservado.

— A Bíblia jamais pode ser violada. Deve ser amada e protegida — acrescentou Ferreira.

No parecer que apresentou à CDH em abril, o senador Magno Malta defendeu o projeto. Segundo ele, "a Bíblia não deve ser objeto de alterações motivadas por ideologias, agendas culturais ou militantes".

Questionamentos

No último dia 30 de outubro, em outra audiência pública promovida pela CE , os debatedores questionaram a viabilidade da iniciativa. Segundo os teólogos que participaram do debate, a proposta pode trazer problemas acadêmicos e legais. Eles também lembraram que a dinâmica da interpretação e reinterpretação dos textos bíblicos é recorrente do ponto de vista histórico.

Na ocasião, o advogado Renato Gugliano Herani, doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e representante da Igreja Universal do Reino de Deus, disse que, se o projeto passar da forma como está, o Estado será transformado — por lei — em guardião oficial de um texto sagrado.

Herani afirmou que é necessária uma reflexão sobre o projeto e o conceito de Estado laico. E ressaltou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há autorização para o controle estatal das questões de fé.

— O Estado [com a aprovação da proposta] passaria a tutelar a sacralidade de um cânon, atuando como um guardião teológico, deslocando o Estado laico — afirmou ele, que também questionou o interesse público do projeto.

O autor do projeto é o deputado Pastor Sargento Isidório (segurando a Bíblia) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O autor do projeto é o deputado Pastor Sargento Isidório (segurando a Bíblia) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Dra. Eudócia é a atual relatora do projeto, que está em tramitação na Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Dra. Eudócia é a atual relatora do projeto, que está em tramitação na Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 11 minutos

Bruno Bonetti toma posse e defende PL da Dosimetria

Primeiro suplente do senador Romário, Bruno Bonetti (PL-RJ) tomou posse nesta terça-feira (16) após o titular entrar de licença.Em seu primeiro pro...
Senado Federal Há 11 minutos

Moro critica cenário de 2025 e destaca avanço do crime organizado

O senador Sergio Moro (União-PR), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (16), fez um balanço negativo de 2025 para o Brasil. Segundo ele,...
Senado Federal Há 11 minutos

Senado autoriza empréstimo para criação do primeiro ‘hospital inteligente’ do Brasil

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (16) mensagem do Executivo que autoriza a contratação de empréstimo externo de cerca de US$ 320 milh...
Senado Federal Há 31 minutos

CPI: Garotinho acusa Castro e Bacellar de comandarem grupos criminosos no Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho acusou o atual mandatário do estado, Cláudio Castro, e o ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacella...
Senado Federal Há 2 horas

Seif faz balanço de 2025, cita violência e critica projeto da dosimetria

Em pronunciamento no Plenário, nesta terça-feira (16), o senador Jorge Seif (PL-SC) fez um balanço do ano de 2025 e afirmou que o país enfrentou au...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 26°
22° Sensação
4.21 km/h Vento
48% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Deputados retomam análise de projeto que regulamenta a reforma tributária; acompanhe
Justiça Há 9 minutos

Abraji: uso do judiciário para coibir liberdade de imprensa cresce 20%
Senado Federal Há 9 minutos

Bruno Bonetti toma posse e defende PL da Dosimetria
Senado Federal Há 9 minutos

Moro critica cenário de 2025 e destaca avanço do crime organizado
Senado Federal Há 9 minutos

Senado autoriza empréstimo para criação do primeiro ‘hospital inteligente’ do Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +1,67%
Euro
R$ 6,47 +1,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 512,436,36 +2,08%
Ibovespa
158,964,13 pts -2.16%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias