Senado autoriza crédito internacional para o Rio Grande do Sul

O Plenário do Senado autorizou, nesta terça-feira (16), a contratação de crédito externo entre o estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internaciona...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/12/2025 às 17h21

O Plenário do Senado autorizou, nesta terça-feira (16), a contratação de crédito externo entre o estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de US$ 359 milhões ( MSF 81/2025 ).

O projeto teve o senador Paulo Paim (PT-RS) como relator. Conforme o relatório, os recursos do contrato destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul (Pró-Resiliência).

Os senadores autorizaram ainda outro empréstimo do estado com o Bird, no valor de US$ 50 milhões ( MSF 82/2025 ). Os recursos serão destinados para o financiamento parcial do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul (Pró-Gestão). O projeto também teve o senador Paim como relator.

As duas matérias seguem agora para promulgação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
