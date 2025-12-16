Senado autoriza crédito internacional para o Rio Grande do Sul

O Plenário do Senado autorizou, nesta terça-feira (16), a contratação de crédito externo entre o estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de US$ 359 milhões ( MSF 81/2025 ).

O projeto teve o senador Paulo Paim (PT-RS) como relator. Conforme o relatório, os recursos do contrato destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Resiliência Social, Ambiental e Fiscal do Rio Grande do Sul (Pró-Resiliência).

Os senadores autorizaram ainda outro empréstimo do estado com o Bird, no valor de US$ 50 milhões ( MSF 82/2025 ). Os recursos serão destinados para o financiamento parcial do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do Estado do Rio Grande do Sul (Pró-Gestão). O projeto também teve o senador Paim como relator.

As duas matérias seguem agora para promulgação.