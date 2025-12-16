Terça, 16 de Dezembro de 2025
AVISO DE PAUTA: Governo do Estado entrega reforma de enfermarias do Cepon

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) sob gestão da Fahece, entrega oficialmente nesta quarta-f...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/12/2025 às 15h22

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) sob gestão da Fahece, entrega oficialmente nesta quarta-feira, 17 de dezembro, as enfermarias reformadas dos dois andares da instituição.

Foram reformados 40 leitos de enfermarias do hospital com recursos do Governo do Estado e da Associação de Voluntários do Cepon (Avoc).

O quê:Entrega das enfermarias reformadas do CEPON
Quando: Quarta-feira, 17 de dezembro
Horário: 10h
Onde: Primeiro andar da enfermaria do CEPON
Contato para a imprensa: Michelle Valle– (48) 8806-7375

