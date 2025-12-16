Governo do Estado libera recurso extraordinário para reforma de cobertura em hospital de Camaquã danificada por temporal

O governo do Estado autorizou, no final da tarde de segunda-feira (15/12), o repasse extraordinário de R$ 781,8 mil para o município de Camaquã. O recurso será aplicado para a reforma da cobertura do Hospital Nossa Senhora Aparecida, a qual foi danificada em decorrência de chuva e vento intensos ocorridos em 9 de dezembro.

O temporal ocasionou alagamento em alguns pontos do bloco cirúrgico, infiltrações e goteiras. Durante a chuva, equipamentos precisaram ser removidos para garantir a segurança de pacientes e funcionários. Na quinta-feira da semana passada (11/12), a secretária Arita Bergmann visitou a instituição para avaliar os danos.

O prefeito de Camaquã, Adler Dillmann, afirmou: “Estou muito feliz por representar o nosso município e receber esse recurso extra da Secretaria da Saúde. A transferência fundo a fundo vai ser muito importante para amparar o hospital, que fui muito afetado pelo temporal. Agradecemos a sensibilidade e a agilidade do governo do Estado”, declarou.

O Hospital Nossa Senhora Aparecida é referência regional em atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e sua plena operação é considerada estratégica para Camaquã e para 21 municípios.