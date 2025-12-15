Anvisa aprova Wegovy para tratamento de gordura no fígado com inflamação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (15), a indicação do Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para tratar gordura no fígado com inflamação (esteatohepatite associada à disfunção metabólica, ou MASH, na sigla em inglês) em adultos com fibrose moderada a avançada, sem cirrose hepática. O medicamento já foi aprovado pelo FDA (agência regulatória americana) para essa finalidade.

A gordura no fígado, ou esteatose metabólica, acomete pelo menos 30% da população global e está diretamente ligada ao sobrepeso e à obesidade: oito em cada dez pessoas com excesso de peso convivem com o problema, segundo estudos. A MASH é a forma inflamatória e mais grave da doença.

A esteatose hepática é diagnosticada quando o acúmulo de gordura na região ultrapassa 5%. Acima disso, o órgão já está sobrecarregado e pode evoluir com inflamação, fibrose e, nos casos mais graves, cirrose e câncer hepático. O quadro ainda pode levar a outras complicações, como doenças cardiovasculares, entre elas infarto e AVC.

A aprovação da Anvisa baseia-se nos resultados do estudo de fase 3 ESSENCE, feito pela Novo Nordisk, farmacêutica que produz o Wegovy. A análise avaliou, durante 240 semanas, o efeito da semaglutida 2,4 mg subcutânea semanal em adultos com esteatohepatite associada à disfunção metabólica e fibrose hepática moderada a avançada (estágio 2 ou 3).

O estudo demonstrou que o medicamento foi superior ao placebo na reversão da inflamação e na melhora da fibrose hepática. Os dados clínicos mostraram que, após 72 semanas:

63% dos pacientes tratados alcançaram a resolução de MASH (desaparecimento da inflamação), em comparação com 34,3% no grupo placebo.

37% dos pacientes tratados apresentaram melhora no estágio da fibrose hepática, contra 22,4% no grupo placebo.

33% dos pacientes alcançaram os dois benefícios ao mesmo tempo: reverteram a inflamação e melhoraram o grau de fibrose.

“Até agora, os pacientes tinham poucas opções para frear a progressão da doença, que pode levar à cirrose e à necessidade de um transplante de fígado. Ter uma terapia que demonstrou não apenas reverter a inflamação em mais de 60% dos pacientes, mas também melhorar a fibrose hepática, é um avanço que pode mudar o curso da doença”, afirma Priscilla Mattar, endocrinologista e vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado à imprensa.

O Wegovy é indicado como complemento a uma dieta com redução calórica e aumento da atividade física para controle de peso em adultos com obesidade (IMC igual ou superior a 30 kg/m²) ou em adultos com sobrepeso (IMC igual ou superior a 27 kg/m² ) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso.

A atividade física ajuda o fígado a melhorar antes mesmo da perda de peso visível, já que o exercício reduz inflamação, melhora o metabolismo da glicose e a função hepática. Por isso, o ideal é combinar treinos aeróbicos e de força, dizem os especialistas.

Quanto à alimentação, ao contrário do que muita gente imagina, não é preciso cortar toda a gordura da dieta para reduzir a quantidade de gordura no fígado. As gorduras boas, como aquelas presentes no azeite de oliva, nas castanhas e nos peixes, podem até proteger o órgão. O problema está nas gorduras saturadas e trans, presentes sobretudo nos alimentos ultraprocessados, nas frituras e nos embutidos.

Refrigerantes, doces e fast-foods devem ser evitados, alertam especialistas. O recado também vale para o álcool, mesmo em pequenas quantidades, porque potencializa o dano hepático.

Já verduras, frutas, cereais integrais e proteínas magras são aliados da recuperação, juntamente com o café sem açúcar, que possui efeito protetor comprovado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.