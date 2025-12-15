Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles

Ele também teria assassinado a madrasta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/12/2025 às 15h48

Nick Reiner, filho do cineasta Rob Reiner , foi preso sob acusação de homicídio depois que o diretor de filmes adorados como Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro e sua esposa foram encontrados mortos na casa deles em Los Angeles, disse um policial nesta segunda-feira (15).

Nick estava detido em uma prisão do condado de Los Angeles sob fiança de US$ 4 milhões, de acordo com registros da detenção.

Um oficial do Departamento do Xerife do condado de Los Angeles afirmou que ele havia sido preso sob acusação de homicídio.

Facadas

A polícia disse ter encontrado dois corpos na casa dos Reiner às 15h40 (horário local) no bairro de Brentwood, em Los Angeles, no domingo (14). Inicialmente, as vítimas não foram identificadas, mas depois outras autoridades confirmaram que se tratava de Reiner, de 78 anos, e sua esposa, Michele, de 68.

A mídia local noticiou que o casal foi assassinado a facadas.

