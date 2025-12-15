Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026

A Brigada Militar, através das equipes do 3º Batalhão Ambiental (BABM), reforçou as ações da Operação Piracema 2025/2026, em rios e barragens do interior do Estado, neste final de semana.

No sábado (13/12), na área alagada da Usina Hidrelétrica (UHE) de Monjolinho, houve patrulhamento aquático com o objetivo de previnir e coibir crimes ambientais, em especial a pesca predatória

Já no domingo (14/12), na UHE do Rio Passo Fundo, nos municípios de Quatro Irmãos, Campinas do Sul e Jacutinga, a equipe do 3º BABM fiscalizou o ambiente aquático e pontos utilizados como acampamentos. Ainda no domingo, na Barragem de Ernestina, os policiais militares retiraram do ambiente aquático 26 “boias-loucas” (petrecho artesanal usado na pesca ilegal). O responsável não foi localizado, o material foi apreendido e será inutilizado.

Para garantir o cumprimento da legislação, a Brigada Militar reforçou o policiamento ostensivo e a fiscalização nos rios, lagos, barragens, tendo como objetivo fiscalizar e coibir a prática da pesca ilegal e garantir a proteção da fauna aquática, garantindo, desta forma, que ocorra a Piracema - período de reprodução dos peixes.

