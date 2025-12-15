Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026

Ações ocorreram em rios e barragens do interior do Estado, com patrulhamento aquático e apreensão de materiais de pesca ilegal.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comando Ambiental da Brigada Militar
15/12/2025 às 15h22
Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026
(Foto: 3º BABM)

A Brigada Militar, através das equipes do 3º Batalhão Ambiental (BABM), reforçou as ações da Operação Piracema 2025/2026, em rios e barragens do interior do Estado, neste final de semana.

No sábado (13/12), na área alagada da Usina Hidrelétrica (UHE) de Monjolinho, houve  patrulhamento aquático com o objetivo de previnir e coibir crimes ambientais, em especial a pesca predatória

Já no domingo (14/12), na UHE do Rio Passo Fundo, nos municípios de Quatro Irmãos, Campinas do Sul e Jacutinga, a equipe do 3º BABM  fiscalizou o ambiente aquático e pontos utilizados como acampamentos. Ainda no domingo, na Barragem de Ernestina, os policiais militares retiraram do ambiente aquático 26 “boias-loucas” (petrecho artesanal usado na pesca ilegal). O responsável não foi localizado, o material foi apreendido e será inutilizado.

Para garantir o cumprimento da legislação, a Brigada Militar reforçou o policiamento ostensivo e a fiscalização nos rios, lagos, barragens, tendo como objetivo fiscalizar e coibir a prática da pesca ilegal e garantir a proteção da fauna aquática, garantindo, desta forma, que ocorra a Piracema - período de reprodução dos peixes.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
.
Meio ambiente Há 3 dias

Primeiro boletim de balneabilidade da temporada 2025-2026 aponta que praias do Litoral Norte têm águas próprias para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (12/12), o primeiro boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025...

 -
Meio ambiente Há 4 dias

Sema e Fepam integram Operação Verão Total com ações de educação ambiental e monitoramento da balneabilidade

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) estão presentes em mais uma edição da Ope...

 Atividades de educação ambiental são frequentes e unidade recebe excursões de municípios vizinhos -Foto: Ascom Sema/Arquivo Arie-LN
Meio ambiente Há 5 dias

Unidade de Conservação do governo do Estado doa quase duas mil mudas em 2025 e reforça preservação no Litoral gaúcho

Localizada no coração do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte (Arie-LN), unidade de conserv...

 (Foto: 3°BABM)
Fiscalização Há 2 semanas

Brigada Militar apreende redes de pesca na Barragem de Ernestina

Ação do 3º BABM ocorre durante o período de defeso e evita captura ilegal de espécies

 A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que a agricultura tem papel decisivo na conservação ambiental -Foto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo do Estado abre inscrição para compensar financeiramente produtores de arroz com práticas sustentáveis

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), abre, nesta terça-feira (2/12), as inscrições para o edital d...

Tenente Portela, RS
28°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 28°
30° Sensação
1.55 km/h Vento
68% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Piracema Há 25 minutos

Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026
Tecnologia Há 35 minutos

Whato CRM lança automação integrada ao WhatsApp Web
Assistência social Há 38 minutos

Derrubadas garante R$ 100 mil para compra de equipamentos na Assistência Social
Tecnologia Há 54 minutos

Diagnóstico de Maturidade orienta "RH Extraordinário"
Câmara Há 54 minutos

Comissão debate resultados da COP30 para o bioma caatinga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 +0,00%
Euro
R$ 0,00 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 0,00 +0,00%
Ibovespa
0,00 pts 1.0529%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias