Cirurgias plásticas menos invasivas são tendência

Atualmente, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza procedimentos estéticos; Dr. Bruno Zimmermann, cirurgião plástico, fala sobre as in...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/12/2025 às 13h23
Cirurgias plásticas menos invasivas são tendência
Imagem de standret no Freepik

O Brasil é o segundo maior mercado global de procedimentos estéticos, de acordo com o último relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), totalizando 3,1 milhões de intervenções, entre cirúrgicas e não cirúrgicas. Atualmente, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 6,1 milhões.

Os dados também revelam que as cirurgias de contorno corporal estão entre as mais buscadas no país. No último ano, foram concluídos 2,3 milhões procedimentos cirúrgicos no Brasil. Destes, as cirurgias de lipoaspiração (289.766) foram as mais realizadas, seguidas por aumento de mama (232.593) e blefaroplastia (231.293), além de abdominoplastia (192.961) e aumento de glúteos (168.272).

O Dr. Bruno Zimmermann, cirurgião plástico, conta que, hoje, os pacientes não querem nada artificial, a maioria busca resultados que preservem suas características individuais. "Não se trata mais daquela ‘lipo HD’, mas, sim, de uma lipoaspiração com aspecto natural, que promova boa retração da pele. O mesmo vale para as mamas e para os procedimentos faciais, todos voltados à naturalidade." afirma.

Na análise do especialista, toda a evolução da cirurgia plástica caminha na direção de menor invasividade. "Temos, por exemplo, cirurgias com tempo de recuperação reduzido graças ao uso da câmara hiperbárica, do ultrassom para lipoaspiração e de técnicas que permitem movimentar os braços e as mamas em até 24 horas após o procedimento," conta o médico.

Planejamento pré-operatório

O cirurgião especialista conta que o planejamento pré-operatório mudou nos últimos anos para tornar a cirurgia plástica mais planejada e centrada nas necessidades reais do paciente.

"O planejamento mudou, principalmente no sentido de prevenir ou reduzir inflamações corporais, o que resulta em um paciente mais equilibrado para a cirurgia plástica com melhor cicatrização e menor risco de fibrose ou queloides," comenta.

A título de exemplo, Dr. Bruno Zimmermann destaca que utiliza a câmara hiperbárica para acelerar a recuperação, melhorar a pega dos enxertos de gordura e otimizar o processo de cicatrização."Os exames pré-operatórios também são fundamentais. Já as simulações digitais eu não costumo fazer, por serem complexas e, muitas vezes, irreais. Prefiro que o paciente traga inspirações — fotos de referências — para que possamos discutir o que é possível e adequado à realidade dele."

Procedimento personalizado demanda atenção ao paciente

Cada vez mais, os pacientes que buscam cirurgias plásticas priorizam resultados naturais e harmoniosos, como aponta uma publicação da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS). Nesse cenário, o Dr. Bruno Zimmermann explica que, na prática, fazer um procedimento personalizado significa avaliar exatamente o que cada paciente precisa, sem exageros nem faltas.

"Alguns pacientes necessitam de tecnologias associadas de retração de pele, como o Retraction e o Morpheus, para aprimorar os resultados," pontua.

Segundo o médico, pacientes de lipoaspirações maiores exigem cuidados prolongados e uso de cinta pós-operatória por mais tempo.

"Quando há retirada de grande volume de gordura, o corpo precisa estar preparado, pois é uma cirurgia plástica que demanda muita energia. No caso das mamas, há pacientes que não podem colocar a prótese atrás do músculo, pois isso exigiria uma mastopexia," exemplifica.

Para o cirurgião, é possível equilibrar a busca por recuperação rápida com a necessidade de segurança e resultados duradouros. "A segurança é sempre a prioridade. Em seguida, vêm os resultados duradouros e, por último, a recuperação rápida. Essa é a ordem que sigo em todos os procedimentos," compartilha.

Sobre o Dr. Bruno Zimmermann

O Dr. Bruno Zimmermann possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande (RS), especialização em Cirurgia Geral no Hospital Nossa Senhora da Conceição e especialização em Cirurgia Plástica no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (SP), além de título de especialista em Cirurgia Plástica pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Para saber mais, basta acessar: https://drbrunozimmermann.com.br/

