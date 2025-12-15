Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Estamos vencendo essa batalha”, diz Padilha sobre vacinação

Declaração é do ministrio da Saúde no Programa Bom Dia, Ministro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/12/2025 às 11h34
“Estamos vencendo essa batalha”, diz Padilha sobre vacinação
© Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, declarou que a cobertura vacinal dos 16 imunizantes do calendário obrigatórios tem subido desde 2023, mas o negacionismo e a divulgação de falsas informações sobre o tema, ainda são desafios a serem enfrentados. As declarações foram dadas durante a participação no Programa Bom Dia, Ministro , do CanalGov, na manhã desta segunda-feira (15).

“Se tem uma coisa que mais afeta o dia a dia dos profissionais de saúde, a vida das famílias brasileiras na área da saúde é o negacionismo. São pessoas espalhando mentiras e, infelizmente, até ganhando dinheiro com isso”, destaca.

Segundo Padilha, o Ministério da Saúde e a Advocacia-Geral da União trabalham juntos em ações judiciais contra a divulgação de notícias falsas em casos que envolvem inclusive médicos e venda de cursos contra a vacinação. “Estamos vencendo essa batalha, mas ela não está ganha ainda”, diz o ministro.

No último sábado (13), o estado de São Paulo registrou o segundo caso de sarampo do ano em um homem não vacinado que havia viajado para fora do país. Assim como os casos de São Paulo, todos os outros 36 registros da doença no país deste ano tiveram origem em outros países.

Sem circulação do vírus interna, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença, mostrando que deixa para trás a situação que levou à perda da certificação, em 2019, quando houve o registro demais de 21,7 mil casos de pessoas infectadas.

De acordo com Padilha, o ano de 2025 fechará com uma cobertura vacinal maior que em 2024, quando o Ministério da Saúde chegou a registrar um crescimento de 180%no número de municípios acima da meta de 95% de imunização do calendário essencial.

Dengue

Padilha afirmou ainda que a imunização dos profissionais de saúde com a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan e que foi registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 8, deve iniciar até o final do mês de janeiro de 2026.

“Final de janeiro a gente inicia e continua ao longo de todo o fevereiro e março. Isso é importante, porque quando chega o período mais crítico da dengue você já tem esses profissionais mais protegidos”, diz.

No mesmo período, as cidades de Botucatu (SP) e Maranguape (CE) passarão por uma ação de aceleração para vacinação contra dengue, para dar início a um plano de imunização que será implantado no país, quando a produção for escalonada para atender à toda a população. Alguns estudiosos apontam que a se a gente chegar a 40% de vacinação de uma população em uma cidade é possível que se tenha um controle da dengue naquela cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de standret no Freepik
Saúde Há 2 horas

Cirurgias plásticas menos invasivas são tendência

Atualmente, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza procedimentos estéticos; Dr. Bruno Zimmermann, cirurgião plástico, fala sobre as in...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho no país

Anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Saúde Há 6 horas

Mulheres alcoolistas pedem olhar especial de políticas públicas

Lei sancionada esta semana prevê assistência multiprofissional
Saúde Há 1 dia

Sífilis continua em ritmo acelerado de crescimento no país

Situação é mais grave entre mulheres jovens e gestantes, diz médica

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Governo do Estado expande programa Sangue Total para Chapecó garantindo agilidade em transfusões de emergência

Foto: Leo Munhoz /SECOMMais uma ação para salvar vidas. O Governo de Santa Catarina implementou o Programa de Transfusão Pré-Hospitalar de Sangue T...

Tenente Portela, RS
28°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 28°
30° Sensação
1.55 km/h Vento
68% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Piracema Há 25 minutos

Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026
Tecnologia Há 35 minutos

Whato CRM lança automação integrada ao WhatsApp Web
Assistência social Há 38 minutos

Derrubadas garante R$ 100 mil para compra de equipamentos na Assistência Social
Tecnologia Há 54 minutos

Diagnóstico de Maturidade orienta "RH Extraordinário"
Câmara Há 54 minutos

Comissão debate resultados da COP30 para o bioma caatinga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 +0,00%
Euro
R$ 0,00 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 0,00 +0,00%
Ibovespa
0,00 pts 1.0529%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias