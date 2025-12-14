Domingo, 14 de Dezembro de 2025
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália

O Governo federal divulgou nota de repúdio ao ataque terrorista que aconteceu numa praia da Austrália neste domingo (14) durante uma celebração jud...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/12/2025 às 19h16

O Governo federal divulgou nota de repúdio ao ataque terrorista que aconteceu numa praia da Austrália neste domingo (14) durante uma celebração judaica. 16 pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

"O Governo brasileiro expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao Governo australianos".

Na nota, o governo reafirma "seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa".

Atentado

O ataque aconteceu na praia de Bondi, que recebia uma festa judaica. Doze pessoas foram mortas no atentado e mais de vinte foram encaminhadas para o hospital. Os óbitos aumentaram nas horas subsequentes e chegaram a dezesseis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 14 horas

Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no 2º turno

Disputam José Kast, da extrema direita, e Jeannette Jara, governista
Internacional Há 1 dia

Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York

Ele tinha 60 anos
Internacional Há 2 dias

Brasil manifesta preocupação com reforma tarifária aprovada no México

Governo brasileiro destacou que setor automotivo será pouco afetado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa de lista da Lei Magnitsky

Mecanismo é usado para punir supostos violadores de direitos humanos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Lula disse a Trump que América Latina é zona de paz

Dois presidentes conversaram por telefone no início do mês

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
21° Sensação
1.74 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
25° 15°
Quarta
28° 13°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Vice-governador Há 2 horas

Gabriel Souza participa da abertura da 29ª edição da Schweinfest, em Nova Candelária
Internacional Há 3 horas

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália
Geral Há 3 horas

Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz
Novos Horários Há 4 horas

Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

Geral Há 4 horas

Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 506,230,97 -2,25%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias