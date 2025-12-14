Domingo, 14 de Dezembro de 2025
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no 2º turno

Disputam José Kast, da extrema direita, e Jeannette Jara, governista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/12/2025 às 08h01

Cerca de 15,8 milhões de eleitores chilenos vão às urnas neste domingo (14) para o segundo turno da eleição presidencial. A ex-ministra do Trabalho Jeannette Jara, de 51 anos, do Partido Comunista e da coalizão governista, disputa com o ex-deputado José Kast, de 59, do Partido Republicano e ultradireitista. O eleito sucederá ao atual presidente Gabriel Boric. No Chile, não é permitida a reeleição.

No primeiro turno, a candidata comunista venceu com 3.476.554 votos (26,85%). O segundo colocado, José Kast, teve 3.097.685 votos (23,92%). Kast é candidato pela terceira vez e foi derrotado por Boric há quatro anos.

A campanha presidencial se encerrou na última sexta-feira (12). Nas plataformas dos candidatos, enquanto Kast promete endurecer políticas migratórias e reforçar a lei e a ordem, Jeannette Jara aposta em reformas sociais, combate ao crime e diálogo com eleitores indecisos.

As pesquisas locais divulgadas pelas agências locais e internacionais apontaram vantagem para Kast.

A novidade nas eleições deste ano foi o voto obrigatório. Na última eleição presidencial, há quatro anos, a abstenção foi de 53%.

Relações com o Brasil

O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor de lítio e não tem fronteira física com o Brasil. Nos últimos anos, os países buscaram estreitar relações comerciais.

Em abril de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os empresários chilenos e brasileiros devem aprofundar os acordos comerciais para alavancar o crescimento da economia dos dois países.

Naquele mês, houve em Brasília o Fórum Empresarial Brasil-Chile. Na ocasião, Lula defendeu que seria preciso que os empresários chilenos e brasileiros buscassem fazer bons negócios em que todos ganhassem.

"E, como maior economia da América Latina, o Brasil tem que entender que é obrigado a flexibilizar para que as coisas possam acontecer”, disse Lula, ao lado do presidente Gabriel Boric.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América do Sul, com predominância para bens industriais. Já o Chile é o sétimo maior parceiro comercial do Brasil e representa 2,1% da corrente de comércio brasileira.

*Com informações de agências internacionais parceiras da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 23 horas

Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York

Ele tinha 60 anos
Internacional Há 2 dias

Brasil manifesta preocupação com reforma tarifária aprovada no México

Governo brasileiro destacou que setor automotivo será pouco afetado

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa de lista da Lei Magnitsky

Mecanismo é usado para punir supostos violadores de direitos humanos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Lula disse a Trump que América Latina é zona de paz

Dois presidentes conversaram por telefone no início do mês
Internacional Há 3 dias

Venezuela chama de pirataria e roubo a apreensão de petroleiro por EUA

Fato ocorreu em águas internacionais no país sul-americano

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 34°
30° Sensação
1.72 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
25° 15°
Quarta
28° 13°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 15 minutos

Primeira edição da Copa das Campeãs terá final no estádio do Arsenal
Saúde Há 31 minutos

Sífilis continua em ritmo acelerado de crescimento no país
Esportes Há 45 minutos

Goleadas e penalidades definem semifinalistas da Copinha Feminina
Jornal Província Há 2 horas

Edição 1508 - 12 de Dezembro de 2025
Internacional Há 4 horas

Chile vai às urnas neste domingo para eleger presidente no 2º turno

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,501,78 -1,03%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias