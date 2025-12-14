Governo do Estado expande programa Sangue Total para Chapecó garantindo agilidade em transfusões de emergência

Foto: Leo Munhoz /SECOM

Mais uma ação para salvar vidas. O Governo de Santa Catarina implementou o Programa de Transfusão Pré-Hospitalar de Sangue Total em Chapecó, no Oeste do estado. Pioneiro no país, o programa permite realizar transfusões de sangue ainda no local da ocorrência ou durante o transporte aéreo, em casos de sangramento grave e risco iminente de morte, reduzindo o risco de choque hemorrágico e aumentando as chances de sobrevivência dos pacientes.

“É uma ação pioneira no Brasil, tanto que o Brasil vem conhecer. E agora a gente faz a terceira expansão no estado, aqui em Chapecó, e vamos avançar para mais regiões. O programa é fruto da parceria do Governo do Estado e as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Então é um ganho enorme pra nossa gente, pra Santa Catarina e especialmente para o nosso Oeste”, destaca o governador Jorginho Mello.

A expansão foi anunciada na última sexta-feira, 12, e será realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosc), em parceria com o Serviço Aeropolicial da Polícia Civil (SAER/Fron).

“Uma pessoa que foi acidentada, perdeu sangue, ela recebe o atendimento do aéreo, cada minuto, cada segundo conta. E o que acontece normalmente é a pessoa receber soro até chegar no hospital e passar por uma transfusão de sangue nos hospitais que tem agência transfusional de sangue nesses casos de emergência. O que a gente faz com Sangue Total é que aqui no SAER de Chapecó eles vão ter esse sangue para já no deslocamento, antes de chegar no hospital, fazer a transfusão. E isso dá uma chance de sobrevida muito maior para a pessoa que está sendo socorrida”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa, que já existe em Florianópolis e Blumenau, tem o objetivo de aumentar as chances de sobrevida de pacientes graves no atendimento. O serviço presta suporte avançado à vida, levando estrutura de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com equipes médicas e medicamentos, aos mais diversos cenários de acidentes e também para as pessoas que mais necessitam.

“Nós atuamos no atendimento pré-hospitalar diariamente e identificamos a eficácia do Sangue Total na sobrevida e na evolução dos pacientes ainda na cena. É um tratamento de alto nível. Por isso, nossa meta é ampliar cada vez mais essa iniciativa”, destaca Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Programa Pioneiro

Desde sua criação, o Sangue Total já realizou 84 transfusões, sendo 67% destinadas a pacientes do sexo masculino. A maior parte dos atendimentos envolve situações de trauma, especialmente acidentes automobilísticos.

Santa Catarina é pioneiro no projeto no país. Além disso, o Hemosc é considerado o melhor do Brasil, atendendo requisitos internacionais para poder participar do programa.

“Temos muito orgulho de sermos pioneiros em uma iniciativa que amplia as possibilidades de salvar vidas em situações de extrema urgência. Já tivemos casos em que o uso de sangue total permitiu que pacientes chegassem vivos ao hospital, viabilizando inclusive a doação de órgãos. Além disso, hemocentros de diversos estados têm nos procurado para conhecer o protocolo, o que reforça a relevância e a credibilidade do trabalho desenvolvido em Santa Catarina”, conta a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

Outra conquista para o estado foi que o Serviço Aeromédico de Santa Catarina tornou-se uma agência transfusional. É a primeira unidade aérea pública a receber o alvará da Vigilância Sanitária, em âmbito nacional.

Foto: Reprodução/Secom SC

Expansão para outras regiões de SC

Para garantir a operacionalização do serviço, o Hemosc fornece duas bolsas de sangue total do tipo O positivo com baixa titulação de hemolisina, de acordo com a disponibilidade do estoque. Essas bolsas são armazenadas na sede do Hangar da Polícia Civil e transportadas em uma caixa térmica especial durante o atendimento, assegurando a conservação adequada do sangue em até 48 horas. Na base, as bolsas são conservadas até 15 dias.

O Sangue Total tem obtido resultados significativos. Para o primeiro trimestre de 2026, já estão sendo feitas tratativas para viabilizar o programa em unidades aéreas da Serra e Extremo Sul catarinense. O próximo passo é expandir sua área de atuação para as Unidades de Suporte Avançado (USA) do Samu, a fim de alcançar um número maior de pacientes em todas as regiões do estado