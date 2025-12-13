Sábado, 13 de Dezembro de 2025
15°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado de São Paulo confirma segundo caso de sarampo em 2025

Paciente é um homem não vacinado e que havia viajado ao exterior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/12/2025 às 18h42
Estado de São Paulo confirma segundo caso de sarampo em 2025
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou o segundo caso de sarampo este ano. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o paciente é um homem de 27 anos, morador da capital paulista, não vacinado e que havia viajado recentemente ao exterior. Segundo a pasta, ele já recebeu atendimento médico e teve alta.

O outro caso havia sido identificado em abril deste ano, também em um morador da capital paulista.

Entre janeiro e novembro deste ano, 37 casos de sarampo foram confirmados em todo o Brasil , segundo informações do Ministério da Saúde. Todos estes casos foram importados, ou seja, adquiridos em viagens, sem transmissão local do vírus.

O número de casos de sarampo vem se intensificando neste ano na região das Américas. Até o dia 7 de novembro de 2025, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), foram confirmados 12.596 casos de sarampo em dez países das Américas, com 28 óbitos, a maior parte deles registrados no México.

De acordo com a Opas, essa transmissão tem afetado principalmente comunidades com baixa cobertura vacinal: 89% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas ou com status vacinal desconhecido.

Sarampo e vacinação

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo. A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, seja ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A doença é tão contagioso que um paciente infectado pode transmiti-la para 90% das pessoas próximas e que não estejam imunes. Por isso, a vacinação contra o sarampo é extremamente importante. A imunização é a principal forma de prevenção contra a doença.

Os principais sintomas do sarampo são manchas vermelhas no corpo e febre alta, acima de 38,5 graus, acompanhada de tosse, conjuntivite, nariz escorrendo ou mal-estar intenso. Os casos podem evoluir para complicações graves podendo causar diarreia intensa, infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e encefalite (inflamação do cérebro). Algumas dessas complicações podem ser fatais.

Certificado

Em 2016, o Brasil havia recebido a certificação da eliminação do vírus que causa o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, nos anos de 2016 e 2017 não foram confirmados casos da doença, no entanto, em 2018, com o grande fluxo migratório associado às baixas coberturas vacinais, o vírus voltou a circular. Em 2019, o Brasil perdeu a certificação de “país livre do vírus do sarampo”, com o registro de mais de 21,7 mil casos.

Em junho de 2022, o país registrou o último caso endêmico de sarampo, no Amapá. Com isso, em novembro do ano passado, a Opas voltou a certificar o Brasil como livre da circulação do vírus, mesmo com o registro de casos importados da doença. Isso ocorreu porque o país conseguiu demonstrar que não houve transmissão do vírus do sarampo em território nacional por pelo menos um ano.

Em novembro passado, com a alta circulação do vírus, a Opas anunciou que a região das Américas perdeu a verificação de área livre da transmissão endêmica do sarampo. Apesar disso, o Ministério da Saúde informou que o Brasil ainda mantém a sua certificação internacional de país livre da circulação do vírus.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Saúde libera mosquitos estéreis para frear reprodução do Aedes

Imunização é feita na aldeia Cimbres em Pernambuco

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 12 horas

Um em cada 10 agentes penitenciários teve diagnóstico de depressão

Pesquisa foi feita com 22,7 mil profissionais da área

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 22 horas

Jorginho Mello autoriza ampliação do Hospital da Criança e assina contrato de gestão da unidade em Chapecó

Foto: Leo Munhoz /SECOMEm agenda no Oeste nesta sexta-feira, 12, o governador Jorginho Mello autorizou o início das obras de ampliação do Hospital ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

SUS faz mutirão com 61 mil cirurgias e exames neste fim de semana

Ação envolve 188 hospitais e busca reduzir a fila reprimida
Saúde Há 1 dia

Opas alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa

Orgão recomenda monitorar atentamente a evolução do vírus

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 28°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Domingo
33° 17°
Segunda
30° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
27° 12°
Quinta
31° 14°
Últimas notícias
Energia Há 27 minutos

Celesc encerra operação especial pós-ciclone com sucesso e destaca atuação integrada entre regionais
Saúde Há 3 horas

Estado de São Paulo confirma segundo caso de sarampo em 2025
Levantamento Há 3 horas

Safra brasileira de grãos deve recuar 3,7% em 2026
Tráfico de drogas Há 3 horas

Dupla é presa com 24 porções de cocaína em Miraguaí
Esportes Há 4 horas

Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,811,08 +0,18%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6901 (12/12/25)
06
42
45
57
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3561 (12/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias