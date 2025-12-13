Sábado, 13 de Dezembro de 2025
Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York

Ele tinha 60 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/12/2025 às 12h38

Dono de uma carreira de 35 anos em Hollywood, Peter Greene, de 60 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (12) em seu apartamento em Nova York.

A notícia de sua morte foi confirmada por Gregg Edwards, empresário do ator. Não foi informado do que ele morreu.

Ao longo de sua carreira, entre TV e cinema, Greene atuou em quase 100 produções. Começou sua trajetória com uma participação pequena na série Força Bruta , em 1990. Em 1993 entrou para o elenco de Pulp Fiction: Tempo de Violência , dirigido por Quentin Tarantino e que seria lançado em 1994. O longa fez grande sucesso e Peter interpretou o personagem Zed, um segurança cheio de más intenções.

No mesmo ano, também teve um papel de destaque como o vilão Dorian, em O Máskara.

Em ascensão em Hollywood, atuou em outras produções famosas como Os Suspeitos (1995), A Força em Alerta 2 (1995), entre outros.

Nos últimos anos trabalhou em filmes mais desconhecidos. Seu último trabalho foi em 2025 na série Ladrões de Drogas. Este ano também apareceu no filme Beggarman.

