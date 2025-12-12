Jorginho Mello autoriza ampliação do Hospital da Criança e assina contrato de gestão da unidade em Chapecó

Foto: Leo Munhoz /SECOM

Em agenda no Oeste nesta sexta-feira, 12, o governador Jorginho Mello autorizou o início das obras de ampliação do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner (HC), em Chapecó. O projeto prevê a criação de 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e a ampliação da capacidade de internação de 51 para 69 leitos, reforçando a rede de atendimento infantil na região. Durante o ato, também foi assinado o Contrato de Gestão com o Instituto de Saúde Santa Clara para a operacionalização e execução dos serviços no HC.

“Nós estamos fazendo agora mais uma etapa, assumimos o hospital em 2023. O hospital era tocado por esse mesmo instituto, mas o gerenciamento era da prefeitura, aí o Estado assumiu. Nós pagamos R$ 2,3 milhões por mês e agora vamos ordenar um convênio de R$ 31 milhões para fazer a ampliação. Desde de que assumimos, já aumentamos 145% as cirurgias de crianças, isso foi um ganho extraordinário e agora é um hospital que atende a grande Chapecó”, destaca o governador Jorginho Mello.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) estima investir R$ 31 milhões na ampliação da unidade. A obra será executada em duas fases. Entre as melhorias está a implementação do Serviço de Tomografia Computadorizada, que atenderá pacientes internados, do Pronto Atendimento, do Ambulatório, com atendimento à demanda externa, conforme necessidade da Central Estadual de Regulação.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Desde que assumimos, já aumentamos 145% o número de cirurgias, mas para aumentar ainda mais e fazer com que nós tenhamos mais leitos e leitos de UTI precisamos dessa ampliação. Agora a gente conseguiu assinar o contrato de gestão após um edital de chamamento público. O Instituto Santa Clara, que já estava anteriormente, venceu e temos então segurança jurídica para iniciar essa obra. A ampliação é fundamental para que a gente possa melhorar o ambiente, dar mais dignidade para quem é atendido, dar mais celeridade, mais condições para quem trabalha aqui”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Desde que a Secretaria de Estado da Saúde assumiu o Hospital da Criança, em julho de 2023, a unidade tem ampliado atendimentos e cirurgias, tornando-se referência a pacientes pediátricos de toda a região Oeste.

“Com o início do novo Contrato de Gestão e a ampliação estrutural, vamos triplicar nossa capacidade cirúrgica, oferecendo um cuidado ainda mais resolutivo, humanizado e seguro às nossas crianças”, reforça a diretora-geral do Hospital da Criança, Jaqueline Mazoni.

Atualmente, o HC conta com 51 leitos de internação, sendo 32 de clínica médica e 19 de clínica cirúrgica. Possui um Pronto Socorro 24 horas, consultórios médicos, leitos de observação, sala de emergência, de procedimentos e suturas. A unidade oferece serviços compatíveis com o seu porte de baixa e média complexidade, incluindo exames de imagem, radiologia, ultrassonografia, análises clínicas laboratoriais e eletrocardiograma.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sangue Total

Durante a cerimônia também foi lançado o Programa Sangue Total para a Região Oeste. A iniciativa catarinense é considerada pioneira porque foi o primeiro modelo brasileiro a implantar, de forma permanente e estruturada, a transfusão pré-hospitalar de Sangue Total O+ de baixa titulação (LTOWB) diretamente na cena da ocorrência, inclusive em operações aeromédicas. Até agora o modelo já estava disponível em Florianópolis e Blumenau.

Texto: Gabriela Ressel/ ASCOM SES