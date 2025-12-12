Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Opas alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa

Orgão recomenda monitorar atentamente a evolução do vírus

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 18h17

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) emitiu um alerta nesta quinta-feira (11) para que os países da região das Américas se prepararem para a possibilidade de a temporada de influenza em 2026 ser antecipada ou mais intensa. O documento foi divulgado um dia depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitir um comunicado sobre o subclado K do Influenza A (H3N2), relacionado ao aumento de casos no Hemisfério Norte, que está no inverno, época em que há mais circulação do vírus.

Para a região das Américas, a Opas reforça a importância de monitorar atentamente a evolução do vírus, manter uma elevada cobertura vacinal, tratar os casos em tempo oportuno e assegurar a preparação para uma possível atividade precoce ou mais intensa durante a temporada 2026.

“É fundamental que a população, especialmente os idosos e as pessoas com fatores de risco, recebam a vacina contra a influenza, a fim de se protegerem individualmente e reduzir a pressão sobre os serviços de saúde, em particular os de hospitalização”, alerta a organização.

A Opas destacou que, com o início da temporada de maior circulação da influenza e de outros vírus respiratórios, os Estados-Membros devem ajustar os planos de preparação e organização dos serviços para uma eventual sobrecarga no sistema de saúde.

A organização recomenda reforçar a vigilância da influenza, do vírus sincicial respiratório (VSR) e do SARS-CoV-2, adotar as medidas necessárias de prevenção e controle contra infecções por vírus respiratórios, implementar medidas que garantam o diagnóstico precoce e o manejo clínico adequado, especialmente entre a população de alto risco de apresentar doença grave.

A Opas também orienta os países a garantir a vacinação contra vírus respiratórios, assegurando uma elevada cobertura vacinal em grupos de alto risco, realizar a previsão e organização adequadas dos serviços de saúde, para garantir o cumprimento rigoroso das medidas de controle e prevenção de infecções, o fornecimento adequado de antivirais e equipamentos de proteção individual, bem como uma comunicação adequada dos riscos à população e aos profissionais de saúde.

Vacinação

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, explica que vírus com menos circulação no país tendem a produzir temporadas mais agressivas, já que a população brasileira tem menos imunidade gerada pelo contato com o patógeno em anos anteriores. Mas a alta cobertura vacinal pode fazer a diferença.

"O que a gente recomenda sempre é que os grupos mais vulneráveis estejam vacinados. Crianças, idosos, gestantes, imunocomprometidos, portadores de doenças crônicas, esses precisam ser vacinados porque representam 3/4 dos óbitos de influenza no nosso país", enfatiza.

Kfouri lembra que os países do Hemisfério Norte já estão vivendo a temporada de influenza, o que deve antecipar como será a temporada no Hemisfério Sul, no ano que vem.

"Começou mais cedo lá e em alguns países está chamando a atenção, mas o final da temporada é que vai nos revelar", disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

SUS faz mutirão com 61 mil cirurgias e exames neste fim de semana

Ação envolve 188 hospitais e busca reduzir a fila reprimida
Saúde Há 7 horas

Governo lança sistema que permite autoexclusão em sites de apostas

Plataforma também reúne informações sobre saúde mental

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar

Falta de registro motivou ação contra os produtos

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Escola de Saúde Pública de SC finaliza mais um turma do Curso de Cuidador da Pessoa Idosa

Fotos: Divulgação/ SESA Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), finalizou mais uma turm...

 © Ricardo Stuckert/PR
Saúde Há 1 dia

Lula inaugura serviços de radioterapia em cinco cidades do país

Entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
17° Sensação
1.42 km/h Vento
98% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 18 minutos

“Verdade prevaleceu”, diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA
Internacional Há 18 minutos

Brasil manifesta preocupação com reforma tarifária aprovada no México
Direitos Humanos Há 33 minutos

Sites vazam dados de jovens que respondem por atos infracionais em SP
Geral Há 1 hora

Jornalista da TV Brasil conquista 2º lugar em prêmio do MPRS
Direitos Humanos Há 1 hora

Anielle Franco critica fim das cotas raciais em Santa Catarina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,23%
Euro
R$ 6,36 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,051,52 -2,62%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias