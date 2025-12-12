Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tenente Portela: Poder Judiciário distribui R$ 160 mil a entidades da região

Ao todo, R$ 160 mil foram distribuídos entre 11 instituições da região, após análise de projetos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portela Online
12/12/2025 às 07h37 Atualizada em 12/12/2025 às 07h46
Tenente Portela: Poder Judiciário distribui R$ 160 mil a entidades da região
(Foto: Portela Online)

A Comarca de Tenente Portela concluiu, no início de dezembro, o Processo Administrativo destinado ao cadastramento e seleção de entidades públicas e privadas de finalidade social para o recebimento de recursos provenientes de penas de prestação pecuniária e transações penais.

Ao todo, R$ 160 mil foram distribuídos entre 11 instituições da região, após análise de projetos, audiência pública e critérios estabelecidos pela Resolução nº 558/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A decisão, assinada em 2 de dezembro de 2025, pelo Juiz de Direito Hugo Pastório Pereira, também reconsiderou a exclusão inicial do Conselho da Comunidade de Três Passos, reconhecendo que, embora a entidade não esteja sediada na Comarca, atua diretamente na execução penal de pessoas oriundas da região, custodiadas no Presídio Estadual de Três Passos.

Audiência pública e apresentação dos projetos

Em audiência realizada no dia 27 de outubro, representantes das entidades habilitadas apresentaram seus projetos e justificaram a necessidade de financiamento. As propostas abrangeram áreas como educação, saúde, segurança pública, esporte e assistência social.

Entre os destaques:

• A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela relatou atender 305 usuários e projetou expansão para mais 150 pessoas em 2026, solicitando recursos para instalação de placas fotovoltaicas.

• O Esporte Clube Flamengo Gurias do Yucumã, que desenvolve projeto social voltado ao futebol feminino, pleiteou verba para alimentação das atletas durante o ano de 2026.

• O Hospital Santo Antônio (HSA) apresentou a necessidade de aquisição de um equipamento CPAP infantil (sistema de ventilação não invasiva para bebês e crianças com dificuldade respiratória) para evitar transferências de pacientes pediátricos para outros municípios.

• O Grupo de Apoiadores da Brigada Militar (GABM) de Tenente Portela pediu recursos para adquirir mobília e equipamentos eletrônicos para a sala de operações.

• O Círculo de Pais e Mestres (CPM) da Escola General Osório da Localidade de São Pedro solicitou a revitalização de espaço destinado a brinquedos para crianças.

• O CPM da Escola Cruz e Souza de Barra do Guarita solicitou recursos para aquisição de jogos pedagógicos para a brinquedoteca

• O CPM da Escola Professor Nelso Picinini de Vista Gaúcha solicitou verba para a implantação de laboratório de ciências.

• O Grupo de Vovós Reviver de Vista Gaúcha buscou apoio para melhorias no centro de convivência de idosos.

• O Conselho da Comunidade de Três Passos propôs reformas estruturais no Presídio Estadual de Três Passos, como instalação de coifas para as cozinhas.

• O Conselho Pró Segurança Pública (Consepro) de Miraguaí solicitou financiamento para reforma e reestruturação da Delegacia de Polícia de Miraguaí.

Círculo de Pais e Mestres (CPM) da Escola General Osório da Localidade de São Pedro solicitou a revitalização de espaço destinado a brinquedos para crianças.
 
 

No total, os pedidos somavam R$ 452.415,10, quase três vezes o valor disponível na conta.

Critérios de distribuição

O magistrado responsável destacou que os recursos são públicos e devem obedecer aos princípios da Administração Pública, priorizando projetos de relevância social; com viabilidade prática; que atendam maior número de pessoas; voltados à execução penal, saúde, educação e segurança; cuja instituição tenha menor capacidade prévia de captar recursos.

O histórico de valores recebidos nos últimos três editais (2022 a 2024) também foi considerado, de modo a equilibrar a distribuição e privilegiar entidades menos contempladas anteriormente.
 
 Valores destinados
Após análise individual de cada projeto, a Justiça definiu a distribuição dos R$ 160 mil, contemplando as seguintes entidades:• APAE de Tenente Portela – R$ 40.000,00

• Esporte Clube Flamengo – R$ 11.000,00

• Hospital Santo Antônio – R$ 38.629,74

• CPM da Escola Professor Nelso Piccinini (Vista Gaúcha) – R$ 25.000,00

• GABM – Grupo de Apoiadores da Brigada Militar – R$ 5.000,00

• Conselho da Comunidade de Três Passos – R$ 10.216,00

• Consepro Miraguaí – R$ 12.162,00

• Liga Feminina de Combate ao Câncer – R$ 4.000,00

• CPM da Escola General Osório (Tenente Portela) – R$ 6.000,00

• Grupo de Vovós Reviver (Vista Gaúcha) – R$ 4.000,00

• CPM da Escola Cruz e Souza (Barra do Guarita) – R$ 3.992,26

No dia 4 de dezembro as entidades compareceram ao Fórum de Tenente Portela para a assinatura dos termos de convênio e recebimento dos alvarás dos valores destinados a cada uma.
As entidades devem agora seguir com a execução dos projetos e a prestação de contas nos moldes exigidos pela Consolidação Normativa Judicial.
 


■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Ministro dos Transportes prevê 14 leilões rodoviários no país em 2026

Segundo Renan Filho, devem ser realizados oito leilões de ferrovias

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

Passageiros de Congonhas relatam cansaço e falta de suporte de aéreas

Cancelamento de voos causa revolta
Economia Há 15 horas

Comércio perde mais de R$ 50 milhões com falta de energia em São Paulo

Estimativa é da Associação Comercial

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Motiva faz melhor oferta e vence leilão da Fernão Dias

Companhia venceu duas concorrentes, oferecendo deságio de 17,05%

 Imagem: Freepik
Economia Há 17 horas

Lula estipula prazo para fim de combustíveis fósseis

Presidente pede a quatro ministérios, força-tarefa que apresentem solução para atenuar as emissões de gases de efeito estufa.

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 22°
19° Sensação
1.51 km/h Vento
80% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Tenente Portela Há 10 minutos

Tenente Portela: Poder Judiciário distribui R$ 160 mil a entidades da região
Campo Novo Há 28 minutos

Prefeitura Municipal de Campo Novo recebe selo prata em transparência
Geral Há 8 horas

Há dois dias sem luz, moradores de São Paulo se adaptam e protestam
Esportes Há 8 horas

Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil Olímpico
Planejamento Há 8 horas

Eduardo Leite apresenta estudo técnico do Estado que analisa efeitos positivos de free shops na atividade econômica na fronteira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,020,39 -0,36%
Ibovespa
159,189,10 pts 0.07%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias