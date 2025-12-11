Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/12/2025 às 17h48
Escola de Saúde Pública de SC finaliza mais um turma do Curso de Cuidador da Pessoa Idosa
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/ SES

A Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), finalizou mais uma turma do Curso de Cuidador da Pessoa Idosa neste mês de dezembro. A iniciativa faz parte do conjunto de ações de formação técnica promovidas pela instituição, com foco na qualificação de profissionais e no fortalecimento das práticas de cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A formação é gratuita e contou com 24 participantes.

“O curso teve como objetivo capacitar pessoas que atuam ou desejam atuar formalmente no cuidado à população idosa, oferecendo fundamentos teóricos e práticos essenciais para o desempenho ético, responsável e humanizado dessa atividade estratégica na área da saúde. Com uma carga horária total de 86 horas, a formação foi conduzida em modalidade híbrida, com 46 horas de atividades presenciais — teóricas e práticas — realizadas na sede da escola, em São José, e 40 horas de atividades virtuais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola”, explica a diretora da ESPSC, Aline Daiane Schlindwein.

Os participantes que concluíram integralmente todas as etapas do curso e apresentaram desempenho satisfatório receberam seus certificados. O currículo foi estruturado com conteúdos essenciais, incluindo:

– Processo de Trabalho do Cuidador;
– Políticas Públicas e Redes de Atenção à Saúde;
– Noções de Anatomia e Fisiologia do Envelhecimento;
– Cuidados Básicos (alimentação, higiene e conforto);
– Supervisão de Medicações e Primeiros Socorros.

A cerimônia de encerramento contou com uma Oficina de Estações Práticas, espaço pedagógico voltado à consolidação das competências adquiridas pelos estudantes. Nesse momento, os participantes demonstraram habilidades técnicas e receberam avaliação formativa da equipe docente.

A alta demanda pelo curso durante o período de inscrições evidencia sua importância e a necessidade social de ações formativas voltadas ao cuidado de idosos. Em decorrência dessa procura, a ESPSC já planeja novas edições do curso para o ano de 2026, cuja divulgação acontecerá junto às próximas chamadas de oferta, em alinhamento com o planejamento institucional.

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

