Sema e Fepam integram Operação Verão Total com ações de educação ambiental e monitoramento da balneabilidade

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) estão presentes em mais uma edição da Ope...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/12/2025 às 17h14
-

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) estão presentes em mais uma edição da Operação Verão Total temporada 2025/2026, que teve início no sábado (13/12), com ato de lançamento na beira-mar de Tramandaí. Durante o verão, órgãos estaduais reforçarão as atividades no litoral e em balneários, com o objetivo de garantir segurança, infraestrutura, informação e serviços públicos aos moradores, veranistas e turistas.

A Sema integrará a programação com atividades de educação ambiental voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais. A Fepam conduzirá o tradicional Projeto Balneabilidade, que desde 1979 monitora a qualidade das águas para banho em todo o Estado, incluindo o Litoral Norte e Sul.

Segundo a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, participar da Operação Verão Total é o compromisso do Estado com a proteção ambiental e com a promoção de comportamentos responsáveis durante a temporada. “A educação ambiental é uma ferramenta essencial para fortalecer a consciência dos veranistas sobre a importância da água, das bacias hidrográficas e da conservação das nossas áreas naturais. Ao aproximar o público das práticas ambientalmente sustentáveis, contribuímos para um litoral mais limpo, seguro e acolhedor para todos”, afirma.

Projeto Balneabilidade

O Projeto Balneabilidade retorna para mais uma temporada com o objetivo de informar a população se um local está próprio ou impróprio para banho. Este ano, o programa conta com 96 pontos monitorados, em 45 municípios — três a mais que no verão anterior: Lagoa Rondinha, em Balneário Pinhal; Parque Náutico, em Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, em Piratini.

As coletas e análises iniciaram no dia 10 de novembro e o primeiro boletim foi divulgado na sexta-feira (12/12). Os informativos serão disponibilizados no site e nas redes sociais da Fepam, no web aplicativo Balneabilidade e em placas instaladas nos balneários. Os boletins serão divulgados ao longo de 12 semanas, todas as sextas-feiras, até 27 de fevereiro. O monitoramento envolve a Sema e a Fepam, além de instituições parceiras:

  • Sema e Fepam:praias do Litoral Norte
  • Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep):Praia do Laranjal
  • Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan/Aegea):balneários interiores e demais balneários oceânicos do Estado

O presidente da Fepam, Renato Chagas, destaca a importância do trabalho técnico realizado durante a temporada. “A qualidade da água é um dos principais fatores para garantir um verão seguro para os banhistas. O Projeto Balneabilidade é uma referência nacional e dá ao cidadão informações confiáveis para decidir onde aproveitar a temporada. Monitorar, informar e prevenir riscos ambientais é uma missão essencial da Fepam”, aponta.

Educação Ambiental

As atividades, coordenadas pela Assessoria de Educação para a Sustentabilidade da Sema, contarão com jogos, oficinas, palestras, exposições, orientação sobre o descarte correto de resíduos e visitas guiadas a Unidades de Conservação. Também serão realizadas ações relacionadas ao Programa Invasoras e à divulgação do monitoramento da balneabilidade.

Cronograma

De 08 a 11/01/2026 – Torres

  • Visita Guiada ao Parque Estadual de Itapeva – saída às 13h30
  • Jogos, oficina e palestra sobre a importância da água e das Bacias Hidrográficas
  • Orientações sobre descarte adequado de lâmpadas fluorescentes
  • Exposição do programa Invasoras RS e ação voluntária de retirada de espécies invasoras

De 22 a 25/01/2026 – Atlântida e de 05 a 08/02/2026 – Cidreira

  • Sensibilização sobre a importância da água e das Bacias Hidrográficas
  • Orientações sobre o descarte adequado de lâmpadas fluorescentes
  • Exposição do programa Invasoras RS e ação voluntária de retirada de espécies invasoras

De 19 a 22/02/2026 – Tramandaí

  • Visita Guiada à Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte
  • Sensibilização sobre a importância da água e das Bacias Hidrográficas
  • Orientações sobre o descarte adequado de lâmpadas fluorescentes
  • Exposição do programa Invasoras RS e ação voluntária de retirada de espécies invasoras

Operação Verão Total

Coordenada pelo governo do Estado, a Operação Verão Total conta com a participação de 39 órgãos estaduais. A iniciativa segue até março de 2026 em praias, balneários, lagoas e áreas de veraneio de todo o Rio Grande do Sul.

Texto: Cassiano de Oliveira Cavalheiro
Edição: Secom

Atividades de educação ambiental são frequentes e unidade recebe excursões de municípios vizinhos -Foto: Ascom Sema/Arquivo Arie-LN
Meio ambiente Há 1 dia

Unidade de Conservação do governo do Estado doa quase duas mil mudas em 2025 e reforça preservação no Litoral gaúcho

Localizada no coração do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte (Arie-LN), unidade de conserv...

 (Foto: 3°BABM)
Fiscalização Há 1 semana

Brigada Militar apreende redes de pesca na Barragem de Ernestina

Ação do 3º BABM ocorre durante o período de defeso e evita captura ilegal de espécies

 A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que a agricultura tem papel decisivo na conservação ambiental -Foto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado abre inscrição para compensar financeiramente produtores de arroz com práticas sustentáveis

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), abre, nesta terça-feira (2/12), as inscrições para o edital d...

 (Foto: Assessoria de comunicação Prefeitura de Tenente Portela)
Meio Ambiente Há 1 semana

Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de Dezembro

Ação ocorre na Praça do Imigrante e oferece descarte ambientalmente correto de equipamentos inutilizados.

 (Foto: 3°BABM | Erechim)
Defesa Ambiental Há 1 semana

Brigada Militar reforça fiscalização da Piracema

Patrulhamento na Usina de Itá retira petrecho proibido e intensifica combate à pesca ilegal.

