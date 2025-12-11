Sema e Fepam integram Operação Verão Total com ações de educação ambiental e monitoramento da balneabilidade

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) estão presentes em mais uma edição da Operação Verão Total temporada 2025/2026, que teve início no sábado (13/12), com ato de lançamento na beira-mar de Tramandaí. Durante o verão, órgãos estaduais reforçarão as atividades no litoral e em balneários, com o objetivo de garantir segurança, infraestrutura, informação e serviços públicos aos moradores, veranistas e turistas.

A Sema integrará a programação com atividades de educação ambiental voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais. A Fepam conduzirá o tradicional Projeto Balneabilidade, que desde 1979 monitora a qualidade das águas para banho em todo o Estado, incluindo o Litoral Norte e Sul.

Segundo a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, participar da Operação Verão Total é o compromisso do Estado com a proteção ambiental e com a promoção de comportamentos responsáveis durante a temporada. “A educação ambiental é uma ferramenta essencial para fortalecer a consciência dos veranistas sobre a importância da água, das bacias hidrográficas e da conservação das nossas áreas naturais. Ao aproximar o público das práticas ambientalmente sustentáveis, contribuímos para um litoral mais limpo, seguro e acolhedor para todos”, afirma.

Projeto Balneabilidade

O Projeto Balneabilidade retorna para mais uma temporada com o objetivo de informar a população se um local está próprio ou impróprio para banho. Este ano, o programa conta com 96 pontos monitorados, em 45 municípios — três a mais que no verão anterior: Lagoa Rondinha, em Balneário Pinhal; Parque Náutico, em Capão da Canoa; e Balneário Klérfim Cardoso, em Piratini.

As coletas e análises iniciaram no dia 10 de novembro e o primeiro boletim foi divulgado na sexta-feira (12/12). Os informativos serão disponibilizados no site e nas redes sociais da Fepam, no web aplicativo Balneabilidade e em placas instaladas nos balneários. Os boletins serão divulgados ao longo de 12 semanas, todas as sextas-feiras, até 27 de fevereiro. O monitoramento envolve a Sema e a Fepam, além de instituições parceiras:

Sema e Fepam: praias do Litoral Norte

praias do Litoral Norte Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep): Praia do Laranjal

Praia do Laranjal Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan/Aegea):balneários interiores e demais balneários oceânicos do Estado





O presidente da Fepam, Renato Chagas, destaca a importância do trabalho técnico realizado durante a temporada. “A qualidade da água é um dos principais fatores para garantir um verão seguro para os banhistas. O Projeto Balneabilidade é uma referência nacional e dá ao cidadão informações confiáveis para decidir onde aproveitar a temporada. Monitorar, informar e prevenir riscos ambientais é uma missão essencial da Fepam”, aponta.

Educação Ambiental

As atividades, coordenadas pela Assessoria de Educação para a Sustentabilidade da Sema, contarão com jogos, oficinas, palestras, exposições, orientação sobre o descarte correto de resíduos e visitas guiadas a Unidades de Conservação. Também serão realizadas ações relacionadas ao Programa Invasoras e à divulgação do monitoramento da balneabilidade.

Cronograma

De 08 a 11/01/2026 – Torres



Visita Guiada ao Parque Estadual de Itapeva – saída às 13h30

Jogos, oficina e palestra sobre a importância da água e das Bacias Hidrográficas

Orientações sobre descarte adequado de lâmpadas fluorescentes

Exposição do programa Invasoras RS e ação voluntária de retirada de espécies invasoras





De 22 a 25/01/2026 – Atlântida e de 05 a 08/02/2026 – Cidreira

Sensibilização sobre a importância da água e das Bacias Hidrográficas

Orientações sobre o descarte adequado de lâmpadas fluorescentes

Exposição do programa Invasoras RS e ação voluntária de retirada de espécies invasoras





De 19 a 22/02/2026 – Tramandaí

Visita Guiada à Área de Relevante Interesse Ecológico do Litoral Norte

Sensibilização sobre a importância da água e das Bacias Hidrográficas

Orientações sobre o descarte adequado de lâmpadas fluorescentes

Exposição do programa Invasoras RS e ação voluntária de retirada de espécies invasoras





Operação Verão Total

Coordenada pelo governo do Estado, a Operação Verão Total conta com a participação de 39 órgãos estaduais. A iniciativa segue até março de 2026 em praias, balneários, lagoas e áreas de veraneio de todo o Rio Grande do Sul.