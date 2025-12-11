Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Emagrecer envolve causas diversas e requer cuidado médico

Médicos do Instituto Vallis, de Tubarão-SC explicam como uma abordagem personalizada pode a ajudar com a perda de peso saudável

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 13h57
Emagrecer envolve causas diversas e requer cuidado médico
Imagem de nensuria no Freepik

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Ideafix revelou que o desejo da maioria das brasileiras é emagrecer. O estudo foi realizado a pedido da NESFIT e entrevistou 800 mulheres a fim de entender a percepção das brasileiras sobre seu corpo e identificar hábitos em relação à alimentação, dietas e atividades físicas.

De acordo com a pesquisa, metade das entrevistadas relataram que não se esforçam para alcançar o peso desejado e, mesmo quando há empenho para o emagrecimento, este não é efetivo, trazendo à tona o chamado "efeito sanfona".

O Dr. Emerson Cruz, médico, escritor, palestrante e cofundador do Instituto Vallis, localizado em Tubarão (SC), chama a atenção para os principais erros na hora de adotar protocolos de emagrecimento sem avaliação médica.

"Várias causas podem impedir o emagrecimento, o que evidencia a importância da abordagem integral - que combina diagnóstico detalhado, medicina preventiva e planos personalizados para promover perda de peso saudável", explica.

Dr. Emerson Cruz conta que reduzir o emagrecimento a uma questão de comer menos ou "queimar calorias" é um dos principais erros cometidos por quem inicia protocolos de emagrecimento.

"Sem uma avaliação médica adequada, ignoram-se fatores como distúrbios hormonais, inflamação crônica, déficit de micronutrientes e até problemas emocionais que podem estar sabotando os resultados", afirma o médico.

Além disso, avança, muitos indivíduos recorrem a medicamentos ou dietas restritivas sem acompanhamento, o que pode trazer riscos à saúde e gerar efeito rebote. Prova disso, uma pesquisa internacional repercutida pelo portal GShow revelou que cerca de sete a cada dez (75%) pessoas que já fizeram dietas restritivas recuperaram o peso que haviam perdido.

Para o Dr. Emerson Cruz, esse tipo de conduta pode ser perigoso e ineficaz a longo prazo: "Dietas da moda e reduções drásticas de calorias podem até trazer resultados rápidos, mas podem ser insustentáveis e prejudiciais".

O médico destaca que o corpo entende a restrição exagerada como uma ameaça e reduz o metabolismo, estimulando o acúmulo de gordura no futuro. "Essas dietas desconsideram a qualidade dos alimentos, a saúde intestinal, o estado hormonal e o impacto emocional da alimentação: fatores cruciais para um emagrecimento duradouro", explica.

Causas que podem prejudicar o emagrecimento

Em média, 59% dos brasileiros estão com sobrepeso. Destes, somente 11% buscaram um diagnóstico formal para o problema, segundo um estudo conduzido pelo Instituto Datafolha com a farmacêutica Novo Nordisk, compartilhado pela Veja. Dr. Emerson Cruz ressalta que diversas causas podem impedir o emagrecimento, mesmo quando a pessoa está seguindo um plano alimentar ou praticando exercícios regularmente.

"Muitas vezes, o peso não responde porque a raiz do problema não está na dieta ou no exercício. Resistência à insulina, alterações na microbiota intestinal, desequilíbrio da tireoide, falta de sono, estresse crônico e inflamação sistêmica são causas silenciosas que influenciam o metabolismo e podem impedir o emagrecimento, mesmo quando o paciente faz tudo certo. Identificar e tratar essas causas é fundamental", explica.

Instituto Vallis valoriza a ótica da medicina do estilo de vida

O Dr. Gabriel Scalon, médico e cofundador do Instituto Vallis, destaca que a clínica aborda o emagrecimento sob a ótica da medicina do estilo de vida, que une rigor científico à visão holística. Isso significa olhar para hormônios, intestino, mentalidade, sono, estilo de vida e outros fatores que interferem no peso: não apenas para a balança. A exemplo, segundo pesquisas da Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, como a insônia.

"Individualizamos o cuidado para que o processo seja sustentável, respeitando a biologia e os objetivos de cada um", esclarece. Na visão do Dr. Gabriel Scalon, uma visão ampliada pode ajudar a entender o porquê do ganho de peso e direcionar o tratamento mais eficaz.

Por isso, diversos tipos de exames e avaliações são realizados para entender o real motivo da dificuldade em perder peso. "Investimos em uma investigação completa: desde exames comuns, como hemograma e glicemia, até avaliações funcionais mais específicas, como análise da microbiota intestinal, perfil nutricional, hormônios tireoidianos, índice de resistência à insulina e marcadores inflamatórios", conta.

A medicina do estilo de vida tem ganhado espaço no cuidado com o paciente. Para o Dr. Gabriel Scalon, ela contribui para um emagrecimento sustentável e saudável, uma vez que visa enxergar o paciente como um todo.

O especialista explica que quando se une alimentação, saúde intestinal, atividade física e equilíbrio emocional, com base em evidências, é possível alcançar resultados duradouros e que preservam a saúde. "Medicina do estilo de vida não é uma especialidade médica, mas uma forma de abordagem ao conduzir cada caso", frisa.

Para finalizar, o Dr. Gabriel Scalon destaca que, para emagrecer com saúde e evitar armadilhas, vale entender que o processo não deve ser uma luta contra o corpo, mas uma jornada de cuidado com ele.

"Não existe solução mágica nem fórmula igual para todos: existe um caminho individual, que começa pelo autoconhecimento e pela busca de orientação qualificada. No Instituto Vallis, defendemos que o emagrecimento seja resultado de saúde construída, não de sacrifício ou culpa. O corpo responde quando é ouvido", afirma o médico e cofundador do Instituto Vallis, localizado em Tubarão - SC.

Para mais informações, basta acessar: https://institutovallis.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Ricardo Stuckert/PR
Saúde Há 33 minutos

Lula inaugura serviços de radioterapia em cinco cidades do país

Entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas

 Programa estadual amplia rede de saúde da mulher com recursos e profissional de navegação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Governo do Estado habilita município de Venâncio Aires para abertura de Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher

O governo do Estado, por meio da secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (10/12), em Venâncio Aires, a portaria que autoriza ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 6 horas

AVISO DE PAUTA: em São Miguel do Oeste, governador anuncia ampliações, reformas e novos leitos de UTI no Hospital Terezinha Gaio Basso

O governador Jorginho Mello anuncia nesta sexta-feira, 12, às 9h, a obra de ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, unidade do Estado,...

 (Foto: Divulgação)
Saúde Pública Há 19 horas

Hospital Santo Antônio garante financiamento estratégico em Brasília

Inclusão no programa federal de estrutura social permitirá avançar na construção do novo bloco de cinco andares, ampliando serviços e fortalecendo as 23 especialidades já ofertadas pela instituição em Tenente Portela.
Saúde Há 21 horas

Médicos alertam para riscos de prescrição de testosterona para mulher

Utilização do hormônio sem indicação é potencialmente danosa, afirmam

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical
Política Há 6 minutos

Entidades condenam, em audiência no Senado, cerceamento a jornalistas
Agricultura Há 7 minutos

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho
Senado Federal Há 7 minutos

Girão aponta conflito de interesses de Toffoli e Moraes e cobra CPI do Master
Câmara Há 7 minutos

Motta afirma que pauta da educação continuará a avançar no próximo ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,13%
Euro
R$ 6,36 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 518,183,82 -2,35%
Ibovespa
159,709,06 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias