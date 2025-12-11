Governo do Estado habilita município de Venâncio Aires para abertura de Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher

O governo do Estado, por meio da secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (10/12), em Venâncio Aires, a portaria que autoriza a abertura do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) no município. A unidade será instalada no Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil (Cemai) e deverá iniciar a operar nos próximos meses.
O SERMulher RS tem como objetivo oferecer atendimento especializado e integral às mulheres, com foco em linhas de cuidado como câncer de colo do útero e de mama, endometriose, investigação de infertilidade e climatério. O serviço de Venâncio Aires é o 19º habilitado no Estado em pouco menos de um ano desde o lançamento do programa.
Arita ressaltou o impacto do serviço. “É um programa que cuida das mulheres, que busca diagnosticar precocemente o câncer de mama e de colo de útero, que trata da menopausa e de questões reprodutivas. Este centro será referência para usuárias de 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo”, disse.
Venâncio Aires tem governo do Estado. O prefeito do município, Jarbas da Rosa, também destacou a importância da iniciativa para que vidas sejam salvas. “A detecção precoce do câncer, da mama e do colo de útero, é fundamental para o sucesso do tratamento, e aqui vamos salvar muitas mulheres”, salientou.
O Cemai está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 2.460, no Bairro Cruzeiro, ao lado da unidade de pronto atendimento 24 horas. Inaugurado há pouco mais de um ano pela prefeitura, o espaço dispõe de consultórios médicos e multiprofissionais, além de farmácia e áreas para imunização, amamentação e recreação infantil.
Diferencial, investimento e abrangência regional
Um dos diferenciais do SERMulher é a presença de um profissional de navegação em saúde, responsável por orientar e acompanhar as pacientes em todas as etapas do atendimento, garantindo acesso rápido a consultas, exames e procedimentos. Essa atuação busca assegurar cuidado contínuo e resolutivo, reduzindo a mortalidade por câncer de colo do útero e de mama e encurtando o tempo entre diagnóstico e início do tratamento.
Para viabilizar a implantação do serviço, o governo estadual destina R$ 200 mil para estruturação e R$ 125 mil mensais para custeio, totalizando um investimento de R$ 30 milhões em 2025, considerando todos os serviços habilitados no Rio Grande do Sul.
O programa prevê a habilitação de 20 serviços em todas as coordenadorias regionais de saúde (CRS), incluindo duas unidades na Região Metropolitana e duas na região Centro-Oeste. Até o momento, 19 serviços já foram habilitados, sendo que 16 deles iniciaram os atendimentos. Até novembro, foram realizadas 3.763 primeiras consultas, e a meta é que cada unidade ofereça 140 novas consultas por mês.
A unidade de Venâncio Aires será referência para 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo pertencentes à 13ª CRS: Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.
Linhas de cuidado atendidas
Capacidade assistencial mensal
Cobertura no RS
Serviços habilitados e listagem de municípios de referência conforme Portaria SES 960/2025 :
1. Osório (18ª CRS): Hospital São Vicente de Paulo
2. Pelotas (3ª CRS): Hospital Universitário São Francisco de Paula
3. Tenente Portela (2ª CRS): Hospital Santo Antônio
4. Teutônia (16ª CRS): Hospital Ouro Branco
5. Giruá (14ª CRS): Hospital São José
6. Sapucaia do Sul (1ª CRS): Clínica de Saúde da Mulher
7. Bagé (7ª CRS): Santa Casa de Caridade de Bagé.
8. Farroupilha (5ª CRS): Hospital São Carlos
9. Passo Fundo (6ª CRS): Hospital de Clínicas
10. Cruz Alta (9ª CRS): Centro da Mulher
11. Cachoeira do Sul (8ª CRS): Hospital de Caridade e Beneficência
12. Ijuí (17ª CRS): Hospital de Clínicas de Ijuí
13. Ronda Alta (15ª CRS): Associação Hospitalar de Ronda Alta
14. Santiago (4ª CRS): Hospital de Caridade
15. Nova Palma (4ª CRS): Hospital Nossa Senhora da Piedade
16. São Borja (12ª CRS): Hospital Ivan Goulart
17. Alegrete (10ª CRS): Santa Casa de Alegrete
18. Erechim (11ª CRS): Hospital Santa Teresinha
19. Venâncio Aires (13ª CRS): Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil
Texto: Ascom SES
Edição: Secom