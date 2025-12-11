Governo do Estado habilita município de Venâncio Aires para abertura de Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher

Programa estadual amplia rede de saúde da mulher com recursos e profissional de navegação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (10/12), em Venâncio Aires, a portaria que autoriza a abertura do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) no município. A unidade será instalada no Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil (Cemai) e deverá iniciar a operar nos próximos meses.

O SERMulher RS tem como objetivo oferecer atendimento especializado e integral às mulheres, com foco em linhas de cuidado como câncer de colo do útero e de mama, endometriose, investigação de infertilidade e climatério. O serviço de Venâncio Aires é o 19º habilitado no Estado em pouco menos de um ano desde o lançamento do programa.

Arita ressaltou o impacto do serviço. “É um programa que cuida das mulheres, que busca diagnosticar precocemente o câncer de mama e de colo de útero, que trata da menopausa e de questões reprodutivas. Este centro será referência para usuárias de 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo”, disse.

Venâncio Aires tem governo do Estado. O prefeito do município, Jarbas da Rosa, também destacou a importância da iniciativa para que vidas sejam salvas. “A detecção precoce do câncer, da mama e do colo de útero, é fundamental para o sucesso do tratamento, e aqui vamos salvar muitas mulheres”, salientou.

O Cemai está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 2.460, no Bairro Cruzeiro, ao lado da unidade de pronto atendimento 24 horas. Inaugurado há pouco mais de um ano pela prefeitura, o espaço dispõe de consultórios médicos e multiprofissionais, além de farmácia e áreas para imunização, amamentação e recreação infantil.

Diferencial, investimento e abrangência regional

Um dos diferenciais do SERMulher é a presença de um profissional de navegação em saúde, responsável por orientar e acompanhar as pacientes em todas as etapas do atendimento, garantindo acesso rápido a consultas, exames e procedimentos. Essa atuação busca assegurar cuidado contínuo e resolutivo, reduzindo a mortalidade por câncer de colo do útero e de mama e encurtando o tempo entre diagnóstico e início do tratamento.

Para viabilizar a implantação do serviço, o governo estadual destina R$ 200 mil para estruturação e R$ 125 mil mensais para custeio, totalizando um investimento de R$ 30 milhões em 2025, considerando todos os serviços habilitados no Rio Grande do Sul.

SERMulher funcionará no Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil (Cemai) e deverá iniciar os atendimentos em breve -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O programa prevê a habilitação de 20 serviços em todas as coordenadorias regionais de saúde (CRS), incluindo duas unidades na Região Metropolitana e duas na região Centro-Oeste. Até o momento, 19 serviços já foram habilitados, sendo que 16 deles iniciaram os atendimentos. Até novembro, foram realizadas 3.763 primeiras consultas, e a meta é que cada unidade ofereça 140 novas consultas por mês.

A unidade de Venâncio Aires será referência para 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo pertencentes à 13ª CRS: Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Linhas de cuidado atendidas

Câncer de colo do útero e de mama

Endometriose, adenomiose e miomatose uterina

Investigação de infertilidade

Climatério

Capacidade assistencial mensal

Consultas médicas: 140

Consultas multiprofissionais: 216

Exames e procedimentos: 645

Cobertura no RS

Serviços habilitados e listagem de municípios de referência conforme Portaria SES 960/2025 :

1. Osório (18ª CRS): Hospital São Vicente de Paulo

Início dos atendimentos: 17/3

Regiões de Saúde 4 e 5: 23 municípios

2. Pelotas (3ª CRS): Hospital Universitário São Francisco de Paula

Início dos atendimentos: 1°/4

Região de Saúde 21: 21 municípios

3. Tenente Portela (2ª CRS): Hospital Santo Antônio

Início dos atendimentos: 7/4

Região de Saúde 15: 26 municípios

4. Teutônia (16ª CRS): Hospital Ouro Branco

Início dos atendimentos:10/4

Regiões de Saúde 29 e 30: 37 municípios

5. Giruá (14ª CRS): Hospital São José

Início dos atendimentos: 3/7

Região de Saúde 14: 22 municípios

6. Sapucaia do Sul (1ª CRS): Clínica de Saúde da Mulher

Início dos atendimentos: 13/5

Regiões de Saúde 6, 7 e 8: 41 municípios

7. Bagé (7ª CRS): Santa Casa de Caridade de Bagé.

Início dos atendimentos: 11/08

Região de Saúde 22: 6 municípios

8. Farroupilha (5ª CRS): Hospital São Carlos

Início dos atendimentos: 8/7

Regiões de Saúde 23, 24, 25 e 26: 49 municípios

9. Passo Fundo (6ª CRS): Hospital de Clínicas

Início dos atendimentos: 1°/7

Regiões de Saúde 17, 18 e 19: 62 municípios

10. Cruz Alta (9ª CRS): Centro da Mulher

Início dos atendimentos: 21/8

Região de Saúde 12: 12 municípios

11. Cachoeira do Sul (8ª CRS): Hospital de Caridade e Beneficência

Início dos atendimentos: 4/8

Região de Saúde 27: 12 municípios

12. Ijuí (17ª CRS): Hospital de Clínicas de Ijuí

Início dos atendimentos: 20/10

Região de Saúde 13: 20 municípios

13. Ronda Alta (15ª CRS): Associação Hospitalar de Ronda Alta

Início dos atendimentos: 15/8

Região de Saúde 20: 26 municípios

14. Santiago (4ª CRS): Hospital de Caridade

Início dos atendimentos: 16/6

Região de Saúde 1: 22 municípios

15. Nova Palma (4ª CRS): Hospital Nossa Senhora da Piedade

Início dos atendimentos: 1º/9

Regiões de Saúde 2: 11 municípios

16. São Borja (12ª CRS): Hospital Ivan Goulart

Início dos atendimentos: 17/7

Região de Saúde 11: 24 municípios

17. Alegrete (10ª CRS): Santa Casa de Alegrete

Início dos atendimentos: contrato em andamento

Região de Saúde 3: 11 municípios

18. Erechim (11ª CRS): Hospital Santa Teresinha

Início dos atendimentos: contrato em andamento

Região de Saúde 16: 33 municípios

19. Venâncio Aires (13ª CRS): Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil

Início dos atendimentos: assinatura de portaria em 10/12

Região de Saúde 28: 13 municípios