AVISO DE PAUTA: em São Miguel do Oeste, governador anuncia ampliações, reformas e novos leitos de UTI no Hospital Terezinha Gaio Basso

O governador Jorginho Mello anuncia nesta sexta-feira, 12, às 9h, a obra de ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, unidade do Estado, em São Miguel do Oeste, que aumentará a capacidade de atendimento. Também assina a autorização de repasse recursos para a reforma do Centro Cirúrgico, da Central de Materiais Esterilizados (CME) e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, com a criação de cinco novos leitos.

O governador também irá autorizar a abertura de um Centro de Coleta de sangue do Hemosc. O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, e outras autoridades participam do ato.

Serviço