Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AVISO DE PAUTA: em São Miguel do Oeste, governador anuncia ampliações, reformas e novos leitos de UTI no Hospital Terezinha Gaio Basso

O governador Jorginho Mello anuncia nesta sexta-feira, 12, às 9h, a obra de ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, unidade do Estado,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/12/2025 às 09h26
AVISO DE PAUTA: em São Miguel do Oeste, governador anuncia ampliações, reformas e novos leitos de UTI no Hospital Terezinha Gaio Basso
Foto: Reprodução/Secom SC

O governador Jorginho Mello anuncia nesta sexta-feira, 12, às 9h, a obra de ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, unidade do Estado, em São Miguel do Oeste, que aumentará a capacidade de atendimento. Também assina a autorização de repasse recursos para a reforma do Centro Cirúrgico, da Central de Materiais Esterilizados (CME) e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, com a criação de cinco novos leitos.

O governador também irá autorizar a abertura de um Centro de Coleta de sangue do Hemosc. O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, e outras autoridades participam do ato.

Serviço

  • O quê:Governador Jorginho Mello anuncia ampliações, reformas e novos leitos de UTI no Hospital Terezinha Gaio Basso
  • Quando:sexta-feira, 12 de dezembro, às 9h
  • Onde:Auditório do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, R. São Cristóvão, 335 – São Gotardo, São Miguel do Oeste/SC
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Ricardo Stuckert/PR
Saúde Há 30 minutos

Lula inaugura serviços de radioterapia em cinco cidades do país

Entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas

 Imagem de nensuria no Freepik
Saúde Há 2 horas

Emagrecer envolve causas diversas e requer cuidado médico

Médicos do Instituto Vallis, de Tubarão-SC explicam como uma abordagem personalizada pode a ajudar com a perda de peso saudável

 Programa estadual amplia rede de saúde da mulher com recursos e profissional de navegação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Governo do Estado habilita município de Venâncio Aires para abertura de Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher

O governo do Estado, por meio da secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (10/12), em Venâncio Aires, a portaria que autoriza ...

 (Foto: Divulgação)
Saúde Pública Há 19 horas

Hospital Santo Antônio garante financiamento estratégico em Brasília

Inclusão no programa federal de estrutura social permitirá avançar na construção do novo bloco de cinco andares, ampliando serviços e fortalecendo as 23 especialidades já ofertadas pela instituição em Tenente Portela.
Saúde Há 21 horas

Médicos alertam para riscos de prescrição de testosterona para mulher

Utilização do hormônio sem indicação é potencialmente danosa, afirmam

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical
Política Há 6 minutos

Entidades condenam, em audiência no Senado, cerceamento a jornalistas
Agricultura Há 7 minutos

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho
Senado Federal Há 7 minutos

Girão aponta conflito de interesses de Toffoli e Moraes e cobra CPI do Master
Câmara Há 7 minutos

Motta afirma que pauta da educação continuará a avançar no próximo ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,13%
Euro
R$ 6,36 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 518,183,82 -2,35%
Ibovespa
159,709,06 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias