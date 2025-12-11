Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 07h58
Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
© Marcello Casal/Agência Brasil

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2 recebem nesta quinta-feira (11) o Auxílio Gás de dezembro no valor de R$ 110.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 4,4 milhões de famílias neste mês. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago a cada dois meses e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 23 de dezembro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo , que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. No fim de novembro, o Gás do Povo começou a ser distribuído a 1 milhão de famílias nas seguintes capitais: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 12 horas

Setor produtivo critica cautela do BC e cobra início do corte de juros

Para entidades, juros altos atrapalham investimentos e empregos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 13 horas

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela quarta vez seguida

Taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos

 Freepik
Economia Há 14 horas

Descarte de resíduos pós-consumo exige ações colaborativas

A reciclagem deve promover uma consciência crítica, mostrando como as ações afetam o meio ambiente e a sobrevivência no planeta.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 14 horas

Preço da hospedagem em Belém quase triplicou em novembro, diz IBGE

Capital paraense recebeu COP30 no mês passado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Petroleiros aprovam greve nacional a partir de segunda-feira

Categoria rejeita proposta da Petrobras para acordo coletivo

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 26°
17° Sensação
0.89 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Economia Há 16 minutos

Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
Segurança Pública Há 37 minutos

Em menos de 24 horas, BM localiza quatro veículos roubados em Passo Fundo
Política Há 37 minutos

Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos
Senado Federal Há 8 horas

PEC da polícia científica conclui primeiro turno de discussão no Senado
Geral Há 8 horas

MIDR reconhece situação de emergência em 21 municípios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,043,10 -2,35%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias