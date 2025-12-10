Hospital Santo Antônio garante financiamento estratégico em Brasília

A presidente do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Mirna Braucks, concluiu nesta quarta-feira 10 de Dezembro, uma agenda decisiva em Brasília, onde manteve encontros com representantes do governo federal e ministros. O resultado foi considerado histórico para a instituição: o hospital passou a integrar oficialmente o financiamento de estrutura social, programa que contempla obras estratégicas para ampliar atendimento e qualificar serviços essenciais em todo o país.

Com a confirmação da inclusão, o Hospital Santo Antônio assegura os recursos necessários para avançar no projeto do novo bloco de cinco andares, uma obra aguardada há anos pela direção e pela comunidade regional. A estrutura abrigará setores fundamentais, incluindo o moderno serviço de ressonância magnética, além de espaços planejados para dar suporte às 23 especialidades médicas atualmente oferecidas pelo hospital.

Mirna Braucks destacou a relevância do anúncio e classificou o momento como “uma vitória construída com muito esforço e diálogo”. Segundo ela, o passo representa não apenas expansão física, mas um salto na capacidade de atendimento: “É uma conquista que fortalece o Hospital Santo Antônio e garante condições para ampliarmos nossa atuação, oferecendo mais tecnologia, conforto e segurança à população que depende de nós.”

A dirigente enfatizou ainda que a obra permitirá reorganizar fluxos internos, modernizar áreas críticas e atender com maior eficiência pacientes de toda a região Noroeste do Rio Grande do Sul. O novo prédio deve concentrar atendimentos especializados, exames de alta complexidade e setores clínicos estruturantes, reduzindo deslocamentos e elevando a resolutividade dos serviços.

A confirmação do financiamento reforça o papel do Hospital Santo Antônio como referência regional e cria expectativas positivas para os próximos meses, quando devem ser anunciadas as etapas de execução, cronograma e fases de construção.

Com a articulação concluída em Brasília, a instituição avança para uma nova fase de desenvolvimento, consolidando-se como um dos principais polos de saúde do interior gaúcho.











Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp











