Em Vale do Sol, governo do Estado inaugura ambulatório de dermatologia com recursos do SUS Gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) inaugurou, nesta quarta-feira (9/12), um ambulatório de dermatologia no Hospital Beneficente Vale do Sol, no município homônimo. A nova unidade vai realizar 240 consultas mensais, além de 150 procedimentos, como biópsia de pele, para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos fazem parte do programa SUS Gaúcho.

O ambulatório receberá R$ 919 mil anuais do Estado através do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir), além de recursos federais, e contará com consultório e sala de procedimentos. O hospital será referência no atendimento em dermatologia para Vale do Sol e para outros dez municípios que fazem parte da 13º Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

“Celebramos hoje uma grande conquista para a população da 13ª coordenadoria, porque essa região carecia de um ambulatório de dermatologia para fazer prevenção e evitar agravos de saúde de pele da população”, declarou a secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann. “Como hospital de pequeno porte, essa instituição recebeu, por meio do SUS Gaúcho, R$ 750 mil dos R$ 46 milhões que o governo do Estado destinou a esse tipo de hospital. Justamente porque queremos que o cidadão tenha saúde de qualidade perto de casa”, acrescentou.

Importância regional

A dermatologista Valeska Ronsoni, que faz parte da equipe local, ressaltou a importância para a região de um ambulatório voltado à especialidade. "Temos uma população com a pele mais clara e isso naturalmente representa um risco aumentado de câncer de pele. E, além disso, trabalhando na lavoura e exposta à radiação solar desde jovem e por muitos anos. Com o diagnóstico precoce de lesões pré-canceríginas o tratamento é muito mais efetivo e se evita que o paciente tenha um câncer de pele até mais agressivo", explicou Valeska.

As consultas no novo ambulatório começam a ocorrer no dia 12 de janeiro, sendo reguladas pelo sistema de gerenciamento de consultas da SES. Arita aconselhou que os pacientes devem procurar o primeiro atendimento nos postos de saúde. "De lá, a equipe vai cadastrar no sistema uma consulta aberta com especialista e serão atendidas aqui", detalhou.

Unidade receberá R$ 919 mil anuais do Estado através do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares -Foto: Ascom SES

O SUS Gaúcho

Lançado em setembro, o SUS Gaúcho é um programa estratégico do governo do Estado que irá garantir um investimento extra na saúde do Rio Grande do Sul de R$ 1,025 bilhão até o final de 2026. A principal meta é reduzir em 70% as filas por consultas especializadas no SUS.

Em 45 dias, de outubro a dezembro, o programa elevou a oferta de consultas de ortopedia de joelho em 412% e das consultas de oftalmologia geral adulto em 367%. Com mais disponibilidade de atendimento, a fila por uma consulta foi reduzida em 27,2% no caso de ortopedia e em 43% em oftalmologia.

Em outubro, além do Hospital Vale do Sol, outros 61 novos ambulatórios foram incluídos no Assistir, passando a receber incentivos financeiros por serviços hospitalares como consultas e cirurgias. Com recursos do SUS Gaúcho, serão investidos R$ 56,1 milhões na ampliação dos atendimentos. O Hospital Vale do Sol foi um dos beneficiados.