E-commerce bateu R$ 4,76 bi na Black Friday 2025

A Black Friday 2025 movimentou R$ 4,76 bi no e-commerce brasileiro, alta de 11,2% sobre 2024. Foi o melhor resultado desde 2021, consolidando o cre...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/12/2025 às 18h23
Unsplash

O faturamento do e-commerce brasileiro durante a Black Friday 2025 alcançou a marca de R$ 4,76 bilhões. O número, que foi confirmado por uma pesquisa realizada pela Neotrust e publicada no site da CNN, reflete a força do comércio eletrônico no país, consolidando a data como uma das mais importantes para o varejo digital.

Em comparação com 2024, o volume de vendas registrado durante a Black Friday deste ano teve um aumento de 11,2%. Dos últimos cinco anos, o evento de vendas deste ano perde só para a edição de 2021, quando o faturamento das plataformas de e-commerce foi de R$ 5,71 bilhões.

"Se 2021 foi um pico anômalo impulsionado pelo isolamento, 2025 estabelece um novo marco de consistência e saúde para o varejo digital em tempos de normalidade, entregando a semana mais forte da história recente do setor", comentou Léo Homrich Bicalho, Head de Negócios da Confi Neotrust, ao site da CNN.

Já sobre o tíquete médio, o levantamento revela que ele foi de R$ 554 na última sexta-feira de novembro (28). Porém, esse valor é inferior ao visto em 2024, quando o tíquete médio foi de R$ 634,40.

Setores em destaque

Entre os setores que mais se destacaram especificamente na sexta-feira oficial da Black Friday, os três principais foram TVs, com faturamento de R$ 443,2 milhões, smartphones (R$ 388,7 milhões) e geladeiras/refrigeradores (R$ 273,2 milhões).

A Black Friday de 2025 também evidenciou o aumento da presença de dispositivos móveis nas compras online. Segundo um levantamento da Digital Guru publicado no site Você S/A, a intenção da maioria dos consumidores era comprar pelo celular. Além disso, o cartão de crédito ainda figurava como o meio de pagamento mais utilizado pelo público, com base em dados coletados em 2024.

