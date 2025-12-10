Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Preço da hospedagem em Belém quase triplicou em novembro, diz IBGE

Capital paraense recebeu COP30 no mês passado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 17h53
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O preço da hospedagem na região metropolitana de Belém subiu 178,93% no mês de novembro. A explicação está no fato de a capital paraense ter se tornado praticamente a capital mundial das questões climáticas no mês passado.

A cidade sediou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ( COP30 ), de 10 a 22 de novembro. Antes disso, recebeu a Cúpula do Clima, nos dias 6 e 7, encontro internacional que reuniu chefes de Estado e de governo.

A inflação da acomodação em Belém fico muito acima da registrada no Brasil como um todo, em novembro (4,09%).

Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, confirma que a COP30 é a explicação para a explosão de preços de hospedagem em Belém. “178% é realmente bem expressivo”, avalia.

Preocupação dos organizadores

Os valores pedidos pelos donos de quartos em Belém foi uma das preocupações dos organizadores da COP30. Algumas delegações chegaram a diminuir o envio de representantes.

O gerente do IBGE esclarece que o aumento registrado no IPCA de novembro se refere especificamente ao custo naquele mês. Não entra na conta gastos com hospedagens pagas antecipadamente.

Outro custo que se destacou em Belém em novembro é o da passagem aérea, que subiu 25,32%, mais que o dobro da alta do país como um todo (11,90%).

Gonçalves acrescenta que o fato de o mês ter tido três feriados (Finados, Proclamação da República e Consciência Negra) e a chegada do fim do ano também podem ter exercido pressão de alta no preço do bilhete de avião.

Peso regional

De acordo com a metodologia do IPCA, a inflação na região metropolitana de Belém tem peso de 3,94% na inflação do país. A Grande São Paulo tem o maior peso, 32,28%. Isso significa que se o impacto no preço das hospedagens fosse em São Paulo, o resultado seria muito mais sentido na inflação geral do país.

“Belém teve uma pressão na inflação [nacional], mas não tão expressiva, por exemplo, como se fosse São Paulo”, diz Fernando Gonçalves.

O IPCA é considerado a prévia da inflação oficial do país e fechou novembro em 0,18% , fazendo o índice voltar para o limite da meta do governo

