Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Sinimbu, entrega de novos equipamentos pelo governo do Estado marca recuperação de hospital após enchente de 2024

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou na quarta-feira (10/12) novos equipamentos ao Hospital Beneficente de Sinimbu....

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/12/2025 às 16h48
Em Sinimbu, entrega de novos equipamentos pelo governo do Estado marca recuperação de hospital após enchente de 2024
Melhorias vão ajudar na recuperação das unidades atingidas pela enchente no município em 2024 -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou na quarta-feira (10/12) novos equipamentos ao Hospital Beneficente de Sinimbu. Os materiais foram viabilizados por repasse emergencial de R$ 750 mil destinado à instituição devido aos danos causados pela enxurrada de 30 de abril de 2024, que atingiu áreas essenciais como cozinha, padaria, lavanderia, gerador de energia, rede de oxigênio e sistemas elétricos e de internet. O ato de entrega foi realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Entre os itens adquiridos estão: lavadoras de roupa, calandra, lavadora extratora, secadora, computadores para os setores de internação e pronto atendimento, camas hospitalares infantis, poltronas para acompanhantes pediátricos, lavadora ultrassônica para o centro de material e esterilização (CME), aparelhos de ar-condicionado para internação pelo Sistema Único de Saúde, um novo aparelho de raio-x e monitores multiparâmetros para o centro cirúrgico.

Além disso, foram realizadas manutenções na rede de oxigênio, reformas de pisos e reestruturação das redes elétrica e hidráulica, além da compra de medicamentos e gêneros alimentícios.

Novos equipamentos vão melhorar a qualidade do atendimento médico no município -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Novos equipamentos vão melhorar a qualidade do atendimento médico no município -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Mobilização para recuperar o hospital

Arita destacou o compromisso do Estado com a recuperação da instituição. “Durante a calamidade, quando chegamos em Sinimbu, jamais esqueço da mobilização e do envolvimento da comunidade. O governo do Estado assumiu o compromisso de ajudar a reconstruir esse importante estabelecimento de saúde”, lembrou. Ela reforçou que o objetivo é garantir atendimento próximo à população. “Juntos estamos conseguindo fazer com que o cidadão consiga ser bem atendido perto de onde reside, e vamos continuar apoiando o crescimento deste hospital”, acrescentou.

A diretora administrativa da instituição, Rosane Kanitz, também ressaltou a importância do repasse. “Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos no ano passado, conseguimos dar a volta por cima, e o governo do Estado se empenhou em nos ajudar desde o princípio”, relatou. Segundo ela, os novos equipamentos vão melhorar a qualidade do atendimento. “Esse recurso foi muito bem aproveitado, e com o novo aparelho de raio-x, vamos qualificar o atendimento da comunidade”, concluiu.

Instituição foi bastante atingida pela força das águas na enchente de 2024 -Foto: Divulgação HBS
Instituição foi bastante atingida pela força das águas na enchente de 2024 -Foto: Divulgação HBS

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Saúde Pública Há 3 horas

Hospital Santo Antônio garante financiamento estratégico em Brasília

Inclusão no programa federal de estrutura social permitirá avançar na construção do novo bloco de cinco andares, ampliando serviços e fortalecendo as 23 especialidades já ofertadas pela instituição em Tenente Portela.
Saúde Há 5 horas

Médicos alertam para riscos de prescrição de testosterona para mulher

Utilização do hormônio sem indicação é potencialmente danosa, afirmam

 Ambulatório permitirá prevenção e tratamento para evitar agravos de saúde de pele da população -Foto: Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Em Vale do Sol, governo do Estado inaugura ambulatório de dermatologia com recursos do SUS Gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) inaugurou, nesta quarta-feira (9/12), um ambulatório de dermatologia no Hospital Benefic...

 © Rudson Amorim
Saúde Há 6 horas

Novo teste faz diagnóstico de hantavirose em 20 minutos

Produto desenvolvido pela Fiocruz e UFRJ obteve registro da Anvisa

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Vacinação reduz internações por doenças causadas pelo HPV, diz estudo

Dados apontam redução de até 66% em lesões pré-cancerosas

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias