Em Sinimbu, entrega de novos equipamentos pelo governo do Estado marca recuperação de hospital após enchente de 2024

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou na quarta-feira (10/12) novos equipamentos ao Hospital Beneficente de Sinimbu. Os materiais foram viabilizados por repasse emergencial de R$ 750 mil destinado à instituição devido aos danos causados pela enxurrada de 30 de abril de 2024, que atingiu áreas essenciais como cozinha, padaria, lavanderia, gerador de energia, rede de oxigênio e sistemas elétricos e de internet. O ato de entrega foi realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Entre os itens adquiridos estão: lavadoras de roupa, calandra, lavadora extratora, secadora, computadores para os setores de internação e pronto atendimento, camas hospitalares infantis, poltronas para acompanhantes pediátricos, lavadora ultrassônica para o centro de material e esterilização (CME), aparelhos de ar-condicionado para internação pelo Sistema Único de Saúde, um novo aparelho de raio-x e monitores multiparâmetros para o centro cirúrgico.

Além disso, foram realizadas manutenções na rede de oxigênio, reformas de pisos e reestruturação das redes elétrica e hidráulica, além da compra de medicamentos e gêneros alimentícios.

Novos equipamentos vão melhorar a qualidade do atendimento médico no município -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Mobilização para recuperar o hospital

Arita destacou o compromisso do Estado com a recuperação da instituição. “Durante a calamidade, quando chegamos em Sinimbu, jamais esqueço da mobilização e do envolvimento da comunidade. O governo do Estado assumiu o compromisso de ajudar a reconstruir esse importante estabelecimento de saúde”, lembrou. Ela reforçou que o objetivo é garantir atendimento próximo à população. “Juntos estamos conseguindo fazer com que o cidadão consiga ser bem atendido perto de onde reside, e vamos continuar apoiando o crescimento deste hospital”, acrescentou.

A diretora administrativa da instituição, Rosane Kanitz, também ressaltou a importância do repasse. “Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos no ano passado, conseguimos dar a volta por cima, e o governo do Estado se empenhou em nos ajudar desde o princípio”, relatou. Segundo ela, os novos equipamentos vão melhorar a qualidade do atendimento. “Esse recurso foi muito bem aproveitado, e com o novo aparelho de raio-x, vamos qualificar o atendimento da comunidade”, concluiu.

Instituição foi bastante atingida pela força das águas na enchente de 2024 -Foto: Divulgação HBS