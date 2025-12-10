Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Salário mínimo será reajustado em R$ 103 em 2026; veja o valor

O aumento entrará em vigor em janeiro do próximo ano, mas o trabalhador só receberá o salário com reajuste em fevereiro

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: GHZ
10/12/2025 às 16h06
Salário mínimo será reajustado em R$ 103 em 2026; veja o valor
Foto: Beatriz Nienow / stock.adobe.com

Com reajuste de R$ 103, o salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

O aumento entrará em vigor em janeiro do próximo ano, mas o trabalhador só receberá o salário com reajuste em fevereiro, conforme o g1. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.518.

Para 2026, a regra de reajuste determina que o valor sofra duas correções. Uma é pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 12 meses acumulado até novembro do ano anterior, 2025. Ou seja, os 4,18% anunciados hoje.

A segunda correção é o crescimento da economia de dois anos antes, no caso, 2024. No último dia 4, o IBGE revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, confirmando a expansão em 3,4%.

No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%.

Por essa regra, o valor seria de R$ 1.620,99. Com o arredondamento previsto em lei, R$ 1.621. Reajuste total de 6,79%.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 3 horas

Setor produtivo critica cautela do BC e cobra início do corte de juros

Para entidades, juros altos atrapalham investimentos e empregos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela quarta vez seguida

Taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos

 Freepik
Economia Há 5 horas

Descarte de resíduos pós-consumo exige ações colaborativas

A reciclagem deve promover uma consciência crítica, mostrando como as ações afetam o meio ambiente e a sobrevivência no planeta.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Preço da hospedagem em Belém quase triplicou em novembro, diz IBGE

Capital paraense recebeu COP30 no mês passado

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Petroleiros aprovam greve nacional a partir de segunda-feira

Categoria rejeita proposta da Petrobras para acordo coletivo

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias