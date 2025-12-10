Câmara dos Deputados ganha Prêmio Nacional de Transparência Pública; assista

A Câmara dos Deputados recebeu na terça-feira (9) o Prêmio Nacional de Transparência Pública.

A premiação, idealizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), valoriza práticas que garantem aos cidadãos acesso a informações essenciais sobre a administração pública, como dados orçamentários e financeiros.

A iniciativa também estimula a clareza na apresentação e a usabilidade dos portais institucionais.

Nível ouro

As organizações foram reconhecidas nos níveis Diamante, Ouro e Prata, conforme o desempenho. O Portal da Câmara dos Deputados foi classificado no nível Ouro.

A premiação é para os portais que superam 75% dos critérios de avaliação do programa. A avaliação deste ano foi feita em 10.072 portais, dos quais 2.912 foram certificados, cuja transparência média foi de 66,60%.

A Câmara dos Deputados, que em 2024 tinha alcançado o percentual de 78,82%, subiu para 88,87% na avaliação de 2025.

Referência

O portal da Câmara alcançou pontuação máxima em itens como: informações prioritárias, informações institucionais, receita, despesa, obras, planejamento e prestação de contas, serviço de informação ao cidadão, Ouvidoria, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e governo digital.

O diretor-geral da Câmara, Guilherme Brandão, comemorou o reconhecimento e disse que a meta para 2026 é o prêmio Diamante.Para ele, além de tornar disponíveis as informações, é necessário que a Casa seja referência para tirar as dúvidas da população sobre o trabalho legislativo.

“A população pode ir direto na fonte, direto no portal, para conseguir informações fidedignas sobre a Câmara dos Deputados”, ressaltou.