Comissão debate exportação de animais vivos por via marítima e seus impactos

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (11), audiência pública para discutir os impactos e riscos da exportação de animais vivos por via marítima. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 8, e será interativo.

O debate atende a pedido da deputada Duda Salabert (PDT-MG). Segundo a parlamentar, a atividade tem crescido no país, especialmente no transporte de bovinos destinados ao abate em países do Oriente Médio e do Norte da África.

De acordo com Duda Salabert, milhares de animais permanecem por longos períodos em navios de carga adaptados, situação que tem motivado denúncias de maus-tratos, superlotação, privação alimentar, lesões e elevado índice de mortalidade.

A deputada aponta que a audiência deve aprofundar a discussão sobre o sofrimento físico e psicológico dos animais, considerando laudos veterinários, relatos técnicos e inspeções sanitárias.