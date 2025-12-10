Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Observações na China apoiam análise de políticas digitais

Observações realizadas durante o programa acadêmico GNAM na Fudan University foram comparadas a evidências utilizadas em pesquisa do mestrado profi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/12/2025 às 11h19
Observações na China apoiam análise de políticas digitais
Alan Dantas

Observações realizadas em atividades acadêmicas na Fudan University, em Xangai, durante programa da Global Network for Advanced Management, indicam que modelos educacionais adotados em países que avançam na transformação digital combinam pesquisa aplicada, análise de problemas e integração entre instituições públicas, privadas e universitárias.

As atividades envolveram aulas, debates e visitas técnicas a empresas de logística urbana, centros de inovação e organizações que operam em larga escala com serviços digitais. O objetivo foi examinar como práticas adotadas em ecossistemas chineses podem ajudar a interpretar desafios enfrentados por políticas digitais no Brasil.

A pesquisa analisada na Fundação Getulio Vargas (FGV) estuda como a autonomia técnica de equipes públicas influencia a continuidade de plataformas digitais contratadas pelo Estado, especialmente no setor educacional. Documentos do Banco Mundial afirmam que governos precisam desenvolver capacidade interna para operar sistemas críticos e reduzir dependência de fornecedores externos. O relatório GovTech Maturity Index avalia condições institucionais relacionadas a sistemas centrais, serviços digitais, engajamento cidadão e fatores que influenciam a resiliência de políticas digitais. O documento destaca que níveis mais altos de maturidade estão associados a práticas de gestão técnica contínua por parte do Estado.

Durante as atividades acadêmicas na China, foi possível observar que contratos digitais incluem exigências de participação direta de equipes públicas em ciclos de teste e acompanhamento técnico contínuo. Avaliações do Banco Mundial sobre maturidade GovTech indicam que práticas desse tipo reduzem riscos de descontinuidade e ampliam a capacidade de adaptação do Estado. A presença de universidades como Fudan e Tsinghua em projetos conjuntos reforça o entendimento de que o desenvolvimento de políticas digitais envolve aprendizado institucional sustentado.

Outro ponto observado em Shanghai foi a centralidade da formação digital progressiva. A UNESCO, no relatório Digital Literacy Global Framework, organiza competências digitais em áreas como operações, dados, comunicação, criação de conteúdo, segurança e solução de problemas, indicando que o desenvolvimento dessas capacidades ocorre de forma progressiva. O estudo de Alan Dantas em desenvolvimento na FGV sugere que políticas educacionais brasileiras muitas vezes iniciam projetos tecnológicos sem consolidar fundamentos necessários para sua implementação sustentável. O relatório da OCDE sobre competências digitais, Skills for a Digital World, aponta que competências cognitivas fundamentais e habilidades digitais básicas influenciam a capacidade de adaptação tecnológica em diferentes setores. "A análise de processos digitais é um componente relevante da formação tecnológica", afirmou Alan Dantas.

As visitas técnicas incluíram uma passagem pela sede da Meituan, empresa que opera uma das maiores plataformas de serviços urbanos da China. Durante a atividade, representantes explicaram tendências de expansão internacional e comentaram a presença da empresa no Brasil por meio da Keeta, que vem sendo observada como oportunidade de entrada em um mercado considerado estratégico pela companhia. O interesse demonstrado reforça como ecossistemas digitais chineses avaliam positivamente o potencial brasileiro e como práticas de grande escala podem oferecer referências úteis ao debate sobre políticas públicas digitais.

Organizações de logística urbana observadas durante o programa atualizam modelos operacionais com base em dados diários. O Fórum Econômico Mundial estima, no documento Future of Jobs Report, que cerca de 39 por cento das competências essenciais deverão mudar até 2030. Sínteses do relatório divulgadas pela imprensa estimam a criação líquida de aproximadamente 78 milhões de empregos no período, o que reforça a importância de políticas públicas capazes de revisar processos e indicadores com maior frequência.

O relatório World Development Report: Governance and the Law mostra que a qualidade das instituições, das regras e dos processos administrativos influencia a eficácia e a continuidade das políticas públicas, incluindo iniciativas que envolvem tecnologia. Essas análises reforçam a importância de padrões institucionais consistentes para sustentar políticas digitais.

As observações reunidas durante o programa acadêmico em Shanghai mostram que práticas básicas, como documentação estruturada, reuniões técnicas regulares, padrões mínimos de interoperabilidade e formação contínua, influenciam diretamente a estabilidade de políticas tecnológicas. Estudos de Peter Evans em Embedded Autonomy e análises de capacidades estatais produzidas por Pires e Gomide no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada reforçam que a continuidade de políticas digitais depende tanto de infraestrutura quanto de aprendizagem institucional, algo que pode e deve acontecer em todas as etapas de uma contratação pública.

As evidências apresentadas em atividades acadêmicas internacionais indicam que iniciativas de formação digital que combinam análise, organização de processos e uso integrado de ferramentas podem apoiar gestores e instituições no desenvolvimento de programas educacionais alinhados a demandas contemporâneas. As práticas observadas na Fudan University oferecem referências úteis para estudos e debates sobre capacitação digital no contexto brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Shutterstock
Economia Há 4 minutos

Décimo terceiro salário fortalece o planejamento financeiro

Profissional reúne dicas para aproveitar o pagamento extra com consciência.

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 hora

Inflação que reajusta o salário mínimo fecha em 4,18%

Valor em janeiro pode subir para R$ 1.621

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 4 horas

Em última reunião do ano, Copom decide se mantém Taxa Selic

Juros básicos estão no maior nível em quase 20 anos
Economia Há 5 horas

Caixa começa a pagar Bolsa Família de dezembro

Pagamento em cidades em situação de emergência será unificado

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Economia Há 13 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 38 milhões

Números sorteados foram: 04 - 06 - 11 - 38 - 49 - 54

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
5.64 km/h Vento
97% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal
Política Há 11 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026
Obras Há 11 minutos

Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
Câmara Há 25 minutos

Comissão discute falta de atendimento especializado a pessoas com epidermólise bolhosa
Senado Federal Há 25 minutos

Atos antidemocráticos: dosimetria de penas terá relatoria de Esperidião Amin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,74%
Euro
R$ 6,37 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 533,231,83 -1,35%
Ibovespa
158,453,75 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias