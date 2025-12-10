Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Portaria amplia temporariamente prazo de auxílio-doença sem perícia

Medida vigora por um período de 120 dias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 11h19
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Uma portaria conjunta publicada pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autoriza, em caráter excepcional e transitório, a ampliação do prazo máximo de duração do auxílio por incapacidade temporária concedido por meio do sistema Atestmed (sem perícia presencial).

De acordo com o texto, beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos por meio de análise documental, ainda que de forma não consecutiva, poderão se afastar por até 60 dias. A ampliação do prazo, segundo a portaria, vigora por um período de 120 dias, ou seja, até abril de 2026.

Entenda

Segurados do INSS que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) podem fazer o requerimento por meio de análise documental via Atestmed e ter o benefício concedido sem passar pela perícia médica. Mesmo segurados que já têm perícia presencial marcada podem fazer a solicitação.

Para solicitar o benefício apresentando apenas o atestado médico, o segurado deve acessar o site do INSS ou o aplicativo MeuINSS, já que é preciso anexar ao requerimento documentos médicos ou odontológicos que indiquem necessidade de afastamento das atividades habituais.

Solicitações de benefício por incapacidade realizadas pela Central 135 serão agendadas e poderão ser transformadas via sistema Atestmed, desde que o cidadão anexe a documentação necessária para a análise de forma remota.

Caso não seja possível conceder o benefício pela conformação dos documentos médicos ou odontológicos, será indicado ao cidadão que agende uma perícia presencial. O benefício, de acordo com o INSS, não será indeferido com base exclusivamente na análise documental.

Shutterstock
Saúde Há 22 horas

Cirurgia plástica: comunicação clara pode evitar litígios

Especialistas ressaltam importância da comunicação clara entre profissionais e pacientes. Área está entre as três mais processadas no campo jurídico
Saúde Há 22 horas

Vacina contra a dengue do Butantan começa a ser aplicada em janeiro

Profissionais da saúde serão os primeiros a receber a imunização

 Imagem de shutterphu no Freepik
Saúde Há 22 horas

Bariátrica pode trazer ganhos para saúde e bem-estar

O procedimento pode ajudar no controle de doenças como diabetes e hipertensão, melhorar a qualidade do sono e a saúde mental. O Dr. Willian Chaves,...

 Imagem de zinkevych no Freepik
Saúde Há 22 horas

Instituto Gama Raule estrutura protocolos personalizados

Em média, 34,66% da população brasileira têm algum nível de obesidade; o Dr. Guilherme Raule fala sobre a integração entre emagrecimento e estética...

 (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação)
Vacina Há 1 dia

Anvisa publica registro de primeira vacina de dose única contra a dengue do mundo

A intenção do Ministério da Saúde é começar a aplicação das doses em 2026, de forma gratuita.

